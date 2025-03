Vandaag gaat de achtste editie van de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel van start. De duurzame gedragsveranderingscampagne kiest dit jaar voor een regionale aanpak om in te spelen op de uiteenlopende eetgewoonten in Nederland. Met de Week Zonder Vlees & Zuivel foodtruck trekt de campagne door het land om Nederlanders te inspireren met smakelijke plantaardige gerechten. Ook is de campagne prominent zichtbaar in het Nederlandse straatbeeld met een opvallende mediacampagne dankzij de steun van mediapartners die duurzame buitenreclame steeds belangrijker vinden.

Regio’s onder de loep: opvallende verschillen in Nederland



Uit onderzoek van onafhankelijk onderzoeksbureau Norstat in opdracht van Stichting Week Zonder Vlees blijkt dat eetgedrag en deelname aan de campagne sterk variëren per regio. In grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag eet slechts 18% van de inwoners dagelijks vlees, terwijl dit in het noorden van Nederland (Drenthe, Friesland, Groningen) oploopt tot 36%. Ook zuivelgebruik verschilt: 59% van de inwoners in het noorden consumeert dagelijks zuivel, tegenover 35% in de grote steden1. Ondanks een gemiddelde landelijke bekendheid van 44% blijft deelname in het noorden met 10% significant achter bij de rest van Nederland, waar dit tussen de 19-25% ligt. Toch staat 68% van de inwoners in het noorden open voor minder vleesconsumptie en steunt een meerderheid een ambitieus duurzaamheidsbeleid.

Foodtrucktour: proeven is geloven

Daarom besluit de Stichting dit jaar tot een regionale aanpak om ook achterlopende provincies te inspireren tot een duurzamer eetpatroon. Om plantaardig eten dichter bij de mensen te brengen gaat de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel op tour met een eigen foodtruck. De focus ligt op het noorden van het land, waar de campagne al wel bekend is, maar de daadwerkelijke deelname achterblijft. Door gratis plantaardige lunchgerechten uit te delen in Hoogeveen (3 maart), Leeuwarden (4 maart), Groningen stad (5 maart) en Utrecht (6 maart), wil de campagne laten zien hoe lekker en veelzijdig plantaardig eten is. Met deze hands-on aanpak hoopt de campagne nog meer Nederlanders te overtuigen om de uitdaging aan te gaan en een week lang vlees en zuivel te laten staan.

Impactvolle mediacampagne: plantaardig eten op de kaart

Ook is de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel dit jaar niet te missen in het Nederlandse straatbeeld. De campagne werkt hiervoor samen met Global en JCDecaux, die middels deze samenwerking een belangrijk signaal afgeven: buitenreclame kan bijdragen aan positieve gedragsverandering en duurzame keuzes stimuleren. De buitenreclamecampagne speelt in op de soms verhitte discussies rondom minder vlees en zuivel eten in combinatie met opvallende reacties op sociale media, zoals “Ik eet nog liever karton” of “Ik geef dit nog niet aan m’n hond”. Hiermee wordt op luchtige wijze ingespeeld op vraag: is al die ophef echt nodig als het eten er zo lekker uitziet (en smaakt)?

Meer plantaardige keuzes dan ooit

Door het hele land zijn er initiatieven om plantaardig eten toegankelijker en aantrekkelijker te maken. Dit zijn enkele highlights uit de campagneweek:

Supermarkten bieden aantrekkelijke kortingen op vegetarische en plantaardige producten, waardoor de drempel lager wordt om nieuwe producten te ontdekken.

bieden aantrekkelijke kortingen op vegetarische en plantaardige producten, waardoor de drempel lager wordt om nieuwe producten te ontdekken. Vivera tovert Vriezenveen om tot ‘TofuTown’ en laat nuchtere Twentenaren kennismaken met tofu via proeverijen met hun foodtruck.

tovert Vriezenveen om tot ‘TofuTown’ en laat nuchtere Twentenaren kennismaken met tofu via proeverijen met hun foodtruck. HelloFresh lanceert een challenge waarin drie influencers hun favoriete nieuwe Veggie-recept presenteren en het publiek beslist welk gerecht later dit jaar op het menu komt.

lanceert een challenge waarin drie influencers hun favoriete nieuwe Veggie-recept presenteren en het publiek beslist welk gerecht later dit jaar op het menu komt. Van der Valk Hotel Schiphol zet in op plantaardig genieten met een ‘Green Getaway’-arrangement, een speciaal ‘Proef de toekomst’ menu en een plantaardige borrelplank.

zet in op plantaardig genieten met een ‘Green Getaway’-arrangement, een speciaal ‘Proef de toekomst’ menu en een plantaardige borrelplank. Appèl introduceert in bedrijfsrestaurants en schoolkantines drie ‘vleesminderaar-profielen’ – van ‘Green Warrior’ tot ‘Conscious Carnivore’ – en laat gasten op al hun locaties op een speelse manier ontdekken wat bij hen past.

introduceert in bedrijfsrestaurants en schoolkantines drie ‘vleesminderaar-profielen’ – van ‘Green Warrior’ tot ‘Conscious Carnivore’ – en laat gasten op al hun locaties op een speelse manier ontdekken wat bij hen past. Tefal zet in op bewustwording met een grote cashbackactie op keukenapparaten, een uitgebreide socialmediacampagne en instore promoties, waarbij consumenten worden geïnspireerd om meer plantaardig te koken.

zet in op bewustwording met een grote cashbackactie op keukenapparaten, een uitgebreide socialmediacampagne en instore promoties, waarbij consumenten worden geïnspireerd om meer plantaardig te koken. Veggie Challenge & Hogeschool Utrecht starten een 30-daagse challenge voor studenten en medewerkers met een green talk, proeverijen en kortingsacties.

starten een 30-daagse challenge voor studenten en medewerkers met een green talk, proeverijen en kortingsacties. Partners organiseren de hele week plantaardige acties: zo biedt La Place de hele week door plantaardige deals van ontbijt tot diner, organiseert Bonduelle winacties op social media en verloot De Vegetariërsbond elke dag een plantaardige V-label box onder campagnedeelnemers.

Samenwerkingen door heel Nederland

Ook zoekt de campagne verdere samenwerkingen op door heel Nederland. Maar liefst 4010 gemeenten, kinderdagverblijven, restaurants, bedrijven, pret- en themaparken, scholen, studentenverenigingen, sportverenigingen, ziekenhuizen en zorginstellingen zijn benaderd om mee te doen met de campagne. Daaruit zijn een aantal hoogtepunten:

Lokale Rotaryclubs door heel Nederland dagen leden uit om vegetarisch/plantaardig te eten tijdens hun clubdiner;

door heel Nederland dagen leden uit om vegetarisch/plantaardig te eten tijdens hun clubdiner; Studentenverenigingen denken in workshops en sessies na over manieren om vleesminderen te stimuleren onder studenten;

denken in workshops en sessies na over manieren om vleesminderen te stimuleren onder studenten; De sector kinderopvang zet het onderwerp van meer plantaardig op de kaart om de toekomstige generatie en hun ouders te inspireren;

zet het onderwerp van meer plantaardig op de kaart om de toekomstige generatie en hun ouders te inspireren; Diverse universitaire ziekenhuizen waaronder het Amsterdam UMC zijn aan de slag gegaan met team challenges en promoten hun plantaardige aanbod bij bezoekers;

waaronder het Amsterdam UMC zijn aan de slag gegaan met team challenges en promoten hun plantaardige aanbod bij bezoekers; Verschillende gemeenten doen mee met de campagne. Zo organiseert gemeente Den Haag bijvoorbeeld tijdens de campagneweek een Duurzame Restaurantweek in samenwerking met lokale horecaondernemers;

bijvoorbeeld tijdens de campagneweek een Duurzame Restaurantweek in samenwerking met lokale horecaondernemers; Vegan Academy biedt workshops aan tegen een speciale campagneprijs en ondersteunt met inspirerende content om plantaardig koken nóg makkelijker en lekkerder te maken.

Impact op lange termijn

De Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel bewijst al jaren dat een weekje proberen blijvende impact kan hebben. Vorig jaar deden 2,8 miljoen Nederlanders mee, waarvan 80% aangaf daarna minder vlees te willen eten en 59% minder zuivel1. De campagne levert zo een waardevolle bijdrage aan de klimaatdoelstellingen.

Partners



De Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel 2025 wordt mogelijk gemaakt door Albert Heijn, ALDI, Alpro, Appèl, Beyond Meat, Blue Band, Bonduelle, Boursin, Crisp, De Vegetarische Slager, Dr. Oetker, Garden Gourmet, Grand’Italia, GreenChef, HAK, Hands Off, HelloFresh, Jumbo, Kips, La Place, Lidl, Maggi, Maza, Mora, Oddlygood®, Patak’s, Picnic, PLUS en Coop, RestauPlant, Schouten, SOUQ, Spar, Tefal, Unox, Van der Valk Schiphol, Valess, De Nederlandse Vegetariërsbond, VeggieChallenge, Verstegen, Vivera en John West.