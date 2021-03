Victoria Koblenko bespaart 2075 badkuipen afvalwater met exclusieve verkoop designer kleding

Victoria Koblenko is voorstander van duurzame mode. Haar boodschap is dat we minder moeten kopen en meer bestaande mode moeten hergebruiken. Ze geeft via The Next Closet, het Nederlandse online designer platform voor tweedehands fashion, haar topstukken een nieuw leven. Als alles verkocht wordt, worden daarmee zo’n 2075 badkuipen vol afvalwater bespaard, omdat de items een tweede leven krijgen in plaats van nieuw geproduceerd worden.

Koblenko koopt al lang geen fast fashion meer. “We gooien per jaar driehonderdmiljoen stukken weg in Nederland. Reken maar uit hoeveel dat per persoon is… zeventien!”

Voorbeeldrol in duurzame mode

De actrice is niet de eerste BN’er die een duurzaam statement maakt door gekoesterde designermode een nieuw leven te geven via het platform. Carice van Houten, Halina Reijn, Renate Gerschtanowitz, Elise Schaap en meer bewuste dames gingen haar voor. In de verkoop gaan onder andere exclusieve items van Prada, Dolce & Gabbana, Givenchy en Celine, pre-loved door Victoria Koblenko.

Meer dan een stukje textiel

“Kijk naar elk kledingstuk alsof het een dierbare vriend of familielid is. Daar heb je niet veel van nodig. Dan voel je dat bij het dragen. Je draagt dan die energie van een dierbare stof of print in plaats van een stukje textiel. Als je dat niet voelt, heeft het niets te zoeken in je kast.” Volgens de duurzame modepionier moeten we een relatie heropbouwen met wat we dragen: “Meer eer geven aan het werk van mensenhanden, sparen voor een dierbaar item in plaats van een favoriet stuk in de uitverkoop in alle kleuren scoren en volgend jaar in een zak stoppen. Dat is kotsmisselijk.”

100.000 kg designermode een nieuw leven

Via The Next Closet heeft ruim 100.000 kilogram aan designer fashion een nieuwe eigenaresse gekregen. Een mijlpaal die afgelopen week gevierd werd middels korting op alle bestellingen. The Next Closet wil de vervuilende mode-industrie verduurzamen door te inspireren om te investeren in kwaliteit en hergebruik. De lancering van ‘The Closet of Victoria Koblenko’ moet een vliegende start worden naar de volgende mijlpaal om van tweedehandse mode de eerste keuze te maken.

Op woensdag 31 maart 19:00 uur zijn Victoria’s designer items te shoppen op The Next Closet via deze link

Fotografie: Lidian van Megen

Styling: Marcella Cazzato