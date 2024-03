My Lima Lima en TMO Fashion Business School (TMO) gaven onlangs het startschot voor hun samenwerking, gericht op duurzame mode en het ondersteunen van goede doelen. De eerste vrucht van deze samenwerking is de inrichting van een My Lima Lima Hub op de campus van TMO. My Lima Lima eigenaren Eloise van Oranje en Thomas Latcham openden de hub op 12 maart jl., tijdens de Week van de Circulaire Economie. Naast kledinginzameling gaan de twee organisaties samenwerken op het gebied van onderzoek.

De kledinghub heeft als doel een platform te bieden voor het doneren van hoogwaardige kleding en accessoires alsmede het uitdragen van de missie van My Lima Lima ‘Give to Empower‘. De kledingdonaties worden vervolgens verkocht in de My Lima Lima-winkel in Den Haag. De winst gaat naar goede doelen als KidsRights, Stichting Everyday People en het Jeugdeducatiefonds. De samenwerking tussen My Lima Lima en TMO belichaamt het streven naar verduurzaming van de mode-industrie en het nemen van sociale verantwoordelijkheid hiervoor. De opening van de hub op de campus van TMO markeert tevens het startpunt van de “Spring Closet Cleaning” campagne onder TMO-studenten en docenten, alumni, fashionondernemers en andere stakeholders van de business school. Op 23 april 2024 zal de opbrengst van de kledinginzameling worden overhandigd aan My Lima Lima.

Eloise van Oranje: “Deze samenwerking is echt heel bijzonder, want het is de eerste school waar we een hub openen. De missie van TMO sluit supergoed aan bij die van My Lima Lima. Ik hoop dat heel veel studenten – en hun vriendinnen en familieleden natuurlijk! – fashion-items gaan geven voor het goede doel. Ik heb al leuke gesprekken met de studenten hier gehad. Echt super!”



De samenwerking tussen de twee organisaties reikt verder dan de kledinghub in Doorn. Twee TMO-studenten startten deze week met een afstudeeronderzoek voor My Lima Lima.

Thomas Latcham: “My Lima Lima heeft grote ambities en dromen. Wij willen laten onderzoeken welke groeistrategieën ons het best passen. Hoe kunnen wij groei realiseren en tegelijkertijd een kleinschalige organisatie blijven. En doen we dat online of alleen met fysieke winkels en hubs? Of allebei? Op deze vragen gaan wij van de TMO-studenten antwoord krijgen.”