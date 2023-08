Op woensdag 13 september is het zo ver: met de oprichting van stichting N.E.W. (Never Ever Waste) zet New Optimist de revolutionaire stap naar statiegeld op kleding. Het statiegeldsysteem maakt 100% circulariteit mogelijk en geeft de consument de touwtjes in handen om te zorgen dat zijn of haar favoriete kledingstuk uiteindelijk weer onderdeel wordt van de mode-circle of life. New Optimist maakt het systeem toegankelijk voor andere modemerken in de nabije toekomst. Kleding hoeft nooit meer te eindigen als afval.

In de afgelopen 20 jaar verdrievoudigde de hoeveelheid afgedankte kleding in Europa van 550 duizend ton naar bijna 1,7 miljoen ton textiel, presenteert het rapport a EU-milieuagentschap EEA begin 2023. Wat blijkt? 87% van dit afgedankte textiel, wordt vandaag de dag nog steeds geëxporteerd naar Azië en Afrika. Het merendeel belandt op stortplaatsen of informele afvalstromen.

Uit recent onderzoek verricht door Changing Marketing Foundation wordt geconcludeerd dat greenwashing nog altijd rijkelijk aanwezig is. Kledingstukken die door consumenten netjes werden ingeleverd voor recycling bij verschillende merken, konden door Apple Airtags worden gevolgd. Zo werd duidelijk dat driekwart werd verbrand, opgeslagen in magazijnen of verscheept naar arme landen.

Volgens de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel zijn kledingproducenten in Nederland vanaf 1 juli 2023 verantwoordelijk voor de textielproducten wanneer het afval wordt. Producenten moeten ook het afvalbeheer van deze producten organiseren. EU-milieuagentschap EEA noemt de verschuiving van inzamelingsverantwoordelijkheid een risico. Door onverantwoorde inzamelprocessen in een aanzienlijk deel van de mode-industrie, kan het exportvolume van afgedankte kleding alleen maar verder toenemen.

Stichting N.E.W. (Never Ever Waste)

Om de steeds maar groeiende textiel afvalberg tegen te gaan, introduceert New Optimist het eerste statiegeld platform voor kleding. Dit nieuwe systeem garandeert dat jouw kleding wordt gerecycled of een tweede leven krijgt. Bovendioen kan je de hele levensscyclus tot aan recycling kan volgen via de QR code.

Met een kledingstuk met statiegeld maak je de mode cirkel 100% circulair en laat je aan iedereen zien dat kleding niet als afval hoeft te eindigen.

Stichting N.E.W. is een initiatief van New Optimist en beheert de statiegelden voor alle kledingmerken die deelnemen aan dit statiegeldsysteem. New Optimist roept andere duurzame kledingmerken op zich aan te sluiten bij Stichting N.E.W., en statiegeld in te zetten om kleding circulair te maken.

Candour.Digital

New Optimist, pionier in het veranderen van de mode-industrie, heeft dit digitale statiegeldsysteem ontwikkeld, in samenwerking met Cadour.Digital voor Stichting N.E.W. Candour.Digital is een IT-startup die zich richt op digitale product paspoorten. Door slim gebruik van QR-codes en blockchain technologie, kunnen individuele kleding stukken in de hele levensloop gevolgd worden.

Geen circulariteit zonder jou!

Hoe werkt het statiegeldsysteem?

1. Productaanschaf

Bij aankoop van een New Optimist kledingstuk met statiegeld wordt er een klein bedrag extra berekend. Het statiegeld varieert tussen de €2.5 en €10, afhankelijk van de prijs van het kledingstuk. Op de hangtag van het kledingstuk is zichtbaar hoeveel statiegeld op het kledingstuk zit. Je kan dit ook zien door het QR label te scannen.

2. Items retourneren

Wanneer het artikel niet meer gedragen wordt, kan het kledingstuk worden ingeleverd om het een tweede leven te geven. Dit kan bij aangesloten winkels of met een retour procedure via New Optimist.

3. Een nieuw leven

Het maakt niet uit in welke staat het item is. New Optimist bekijkt of het nog tweedehands verkocht kan worden (ook dat kan gevolgd worden via de QR-code), maar uiteindelijk wordt de kleding vervezeld en verwerkt tot nieuwe garen. Niks gaat verloren. 100% circulair! Via de QR-code kan circulaire route van elk kledingstuk worden gevolgd.

YES statiegeld. No Textile Waste!