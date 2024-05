BOAS en United Repair Centre hebben de handen ineengeslagen om een 100-delige collectie van unieke upcycled jeans te creëren; ze redden zo jeans van verbranding of de afvaldump en gebruiken 90% van de winst om levens te redden.

Wat is BOAS?

BOAS is een Profit for Good-bedrijf met een missie om jeans en levens te redden. Oprichter Vincent van der Holst legt uit: “Fast fashion is een groot milieuprobleem en fast vintage fashion is dé oplossing. Als je fast fashion jeans in 5 minuten kunt kopen, maar het kost je een uur om een vintage spijkerbroek te kopen, wat kies je dan? Daarom zetten wij ons in om vintage fashion shoppen zo snel mogelijk te maken, zowel online als offline. Zodat jij kunt stoppen met het kopen van nieuwe kleding, waarmee je de vervuiling van de fast fashion industrie aanwakkert.”

Elk jaar sterven 5 miljoen jongeren aan ziektes die te voorkomen zijn. BOAS verkoopt vintage en upcycled denim dat anders verbrand of op stortplaatsen zou belanden en doneert 90% van hun winst aan de Against Malaria Foundation om levens te redden.

BOAS is zo toegewijd aan hun ‘Save Jeans. Save Lives.’ missie dat hun oprichter Vin op 7 juni een poging doet om het wereldrecord zonder handen fietsen te verbreken voor het goede doel. Meer dan 100 km lang zamelt hij geld in voor de Against Malaria Foundation, met als doel minstens één leven te redden van malaria.

Wat is United Repair Centre?

United Repair Centre is een baanbrekende sociale onderneming die kledingreparaties revolutioneert door mensen op de eerste plaats te zetten. Dat doen ze door het opleiden en creëren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Hun standpunt is dat, om kleding consumptiegewoonten te veranderen en textielafval te verminderen, de mode-industrie praktische alternatieven moet creëren voor het kopen van nieuwe kleding. De oplossing die zij bieden is het verlengen van de levenscyclus van kleding door deze te repareren, vernieuwen of opnieuw te maken en tegelijkertijd werkgelegenheid te creëren voor mensen die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt.

Over de samenwerking

Op een missie om bij te dragen aan een meer duurzame mode-industrie, is BOAS een samenwerking aangegaan met United Repair Centre om denim afval te transformeren in unieke nieuwe upcycled jeans. De designers van United Repair Centre hebben de materialen bewerkt en 100 unieke upcycled jeans gemaakt.

Elke jeans die door deze samenwerking is gemaakt, vertelt een uniek verhaal en laat de creativiteit van getalenteerde ambachtslieden zien. Van patchwork ontwerpen tot ingewikkelde stiksels, geen twee stukken zijn hetzelfde, waardoor ze echt een speciale toevoeging zijn aan elke garderobe. Door denim afval een nieuw leven te geven, bewijzen BOAS en United Repair Centre dat duurzame mode zowel stijlvol als impactvol kan zijn.