Vandaag is het Rotterdamse familiebedrijf Verstegen Spices & Sauces B.V. toegetreden tot ‘Rotterdam de boer op!’: een coalitie van bedrijven, kennisinstellingen en ideële organisaties die zich inzet voor landbouw met inachtneming van meer biodiversiteit, eerlijk geproduceerd regionaal eten en een gezonde bedrijfsvoering voor boeren, in de regio Rotterdam.

Michel Driessen, CEO van Verstegen: “We zijn er trots op om ons aan te sluiten bij ‘Rotterdam de boer op!’. We zijn een echt Rotterdams familiebedrijf en halen onze producten natuurlijk van over de hele wereld. Dat we er nu werk van gaan maken om een deel van de producten zelf regionaal en op natuurinclusieve wijze te produceren, is voor ons een grote stap.”

‘Rotterdam de boer op!’ en Verstegen willen de samenwerking aangaan met agrariërs in de regio, om samen het verbouwen van kruiden en specerijen op natuurinclusieve wijze te testen door middel van gezamenlijke projecten. Een voedselbos, waarbij verschillende gewassen worden geplant op één stuk grond, leent zich naar verwachting goed voor het optimaliseren en verduurzamen van landbouwbedrijven. Een voedselbos kent onder andere grote voordelen met betrekking tot opname van CO2, kwaliteit van de bodem en van de oogst. Verstegen start met het verbouwen van kruiden en specerijen in een lokaal voedelbos.

Voedselbos

Vandaag bevestigden CEO Michel Driessen van Verstegen en directeur natuurbeheer Teo Wams van Natuurmonumenten namens ‘Rotterdam de boer op!’ de toetreding van Verstegen door een samenwerkingsovereenkomst te tekenen. Deze feestelijke gebeurtenis vond plaats op het fabrieksterrein van Verstegen in de Spaanse Polder in Rotterdam. Een braakliggend terrein naast de fabriek zal hier de komende jaren worden getransformeerd tot een model-voedselbos. Driessen: “In dit model-voedselbos willen we klanten, leveranciers en belangstellende stadsgenoten laten zien hoe onze voedselproductie, in het buitenland en hier in de Rotterdamse regio, hand-in-hand kan gaan met het versterken van de biodiversiteit. Het groen van ons kleine voedselbos contrasteert straks met de industriële omgeving hier.” De eerste zaden zijn vandaag gezaaid, die zullen de bodem voorbereiden op het planten van de bomen, later dit jaar. Over 10 jaar levert het voedselbos naar verwachting bessen, noten, vruchten en eetbare bladgewassen.

Coalitie

Binnen ‘Rotterdam de boer op!’ werken partners gezamenlijk aan de droom om de stad onlosmakelijk te verbinden met het open, weidse platteland. Lokale, natuurinclusieve producten liggen in de winkelschappen. Het landschap rondom de stad bulkt van de bloemen, wilde bijen, vlinders en vogels. De boer krijgt een eerlijke prijs. Met het toetreden van Verstegen tot ‘Rotterdam de boer op!’ is de coalitie weer een partner rijker. Directeur Teo Wams van Natuurmonumenten, initiatiefnemer van ‘Rotterdam de boer op!’, is verheugd met de toetreding van Verstegen: “Ons winkelmandje is de meest bepalende factor voor de kwaliteit van landschap en natuur in Nederland. We stimuleren al de verkoop van natuurinclusief geproduceerde aardappels en groenten, vlees, zuivel. Maar daarbij horen natuurlijk ook de kruiden die we gebruiken om onze maaltijden verder op smaak te brengen. Met Verstegen treedt een echt Rotterdams bedrijf toe dat zich sterk gaat maken om onze droom te realiseren.”