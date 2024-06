Met trots kondigt Verstegen Spices & Sauces aan het B Corp certificaat te hebben behaald. Deze certificering onderschrijft de duurzame koers die het familiebedrijf volgt om bij te dragen aan het creëren van een betere wereld.

“We zijn enorm trots dat Verstegen B Corp gecertificeerd is”, aldus Mark Schraauwen, CEO van Verstegen. Een bedrijf wordt B Corp als door B Lab, een wereldwijd actieve non-profit organisatie, is geverifieerd dat het voldoet aan hoge normen op het gebied van sociale- en milieuprestaties, transparantie en verantwoording. “Dit is een erkenning van de toewijding van al onze collega’s en partners om een positieve verandering teweeg te brengen in de gemeenschappen waarin we actief zijn”, zegt Marianne van Keep, Chief Sustainability Officer bij Verstegen.

Wat wil Verstegen bereiken?

Als familiebedrijf gelooft Verstegen in het creëren van een betere wereld voor toekomstige generaties. Het bedrijf wil de beste kwaliteit hand in hand laten gaan met een wereldwijde positieve impact: ondernemen met aandacht voor mens en natuur. Verstegen heeft ambitieuze doelen en ambities geformuleerd voor de komende jaren. Deze ambities omvatten onder andere:

Het behouden en bevorderen van de biodiversiteit door middel van slimme landbouwtechnieken, zoals regeneratieve landbouw. Dit komt zowel de kwaliteit van kruiden en specerijen als de natuur ten goede.

Het realiseren van een positieve sociale impact, van boer tot bord. Het bedrijf streeft naar een eerlijk inkomen en veilige werkomstandigheden voor iedereen die werkzaam is voor of bij Verstegen.

Het streven naar een duurzamere en gezondere wereld, waarin gezamenlijk verantwoording wordt genomen voor onze planeet. Dit realiseert Verstegen onder andere door te investeren in groene energie en een klimaatneutraal kantoorpand.

Het minimaliseren van afval en het streven naar zo veel mogelijk recyclebare verpakkingen. Stap voor stap verbetert Verstegen de productieprocessen om verspilling tegen te gaan.

De betekenis van het B Corp certificaat voor Verstegen

Met het behalen van het B Corp certificaat laat Verstegen zien dat de beoogde ambities ook waargemaakt worden. Met het certificaat in handen kan Verstegen deze doelen verder ontwikkelen. Tegelijkertijd inspireert en ondersteunt Verstegen andere bedrijven bij het nastreven van duurzame doelen, waardoor een nog grotere impact ontstaat.

Wat is de B Corp score van Verstegen?

Om het B Corp certificaat te behalen, wordt er door B Lab een uitgebreide B Impact Assessment (BIA) afgenomen, verdeeld over vijf pijlers: bestuur, milieu, werknemers, klanten en gemeenschap. Bij minimaal 80 van de in totaal 200 te behalen punten voldoet een organisatie aan de B Corp certificering. Verstegen heeft nu met een score van 81,9 punten het certificaat behaald. Het bedrijf is blij met het behalen van dit certificaat en voelt zich gesteund en gemotiveerd om zijn duurzame koers voort te zetten. Zo blijft Verstegen zichzelf verbeteren. “Het behalen van dit certificaat is een mooi resultaat. We gaan ons de komende jaren inzetten om nog verder te verduurzamen”, aldus CEO Mark Schraauwen. “Hierbij ligt onze focus op het gebied van klimaat. Dit is een hele uitdaging binnen de 1000 ketenpartners waarmee we werken, maar die gaan wij graag aan!”

Dat smaakt naar meer: verder op weg naar verbetering

Met het B Corp certificaat als bevestiging van zijn inspanningen, kijkt Verstegen vol vertrouwen naar de toekomst. Het bedrijf wil iedereen, nu én later, laten genieten van de heerlijkste kruiden en specerijen en tegelijkertijd bijdragen aan een betere wereld.