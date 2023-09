In samenwerking met Fairfood is Verstegen Spices & Sauces erin geslaagd om hun volledige productieketen van nootmuskaat, van boer tot bord, transparant te maken door middel van blockchaintechnologie. Dit betekent dat de precieze herkomst van elk potje of zakje nootmuskaat van het Rotterdamse kruiden- en specerijenbedrijf voortaan te achterhalen is. Iedereen kan zien welke boer de nootmuskaat heeft verbouwd en hoe het uiteindelijk in de supermarkt is beland.

Start van succesvolle samenwerking met Fairfood

In een tijdperk waarin consumenten zich steeds bewuster zijn van de herkomst van hun voedsel, zet Verstegen zich in om openheid te bieden over de herkomst en reis van nootmuskaat. In 2018 is het bedrijf al een samenwerking gestart met Fairfood. Hieruit volgde een succesvolle pilot waarmee een deel van de nootmuskaat van Verstegen traceerbaar werd gemaakt door middel van blockchain. Deze geselecteerde partij nootmuskaat was in een speciale verpakking beschikbaar bij supermarktketen Coop. Sindsdien heeft Verstegen zich ingezet om al hun nootmuskaatproducten volledig traceerbaar en transparant te maken. En dit is gelukt: vanaf vandaag is alle nootmuskaat die de supermarkt ingaat, volledig traceerbaar.

Toepassing van blockchain binnen platform ‘Trace’

Hiervoor is Fairfood’s traceerbaarheidsplatform ‘Trace’ gebruikt, dat onder andere blockchaintechnologie toepast. Dit platform legt alle transacties vast, waardoor de reis van het product precies kan worden nagegaan. Met blockchain kan elke speler in de keten veilig gegevens invullen. Zo kan de boer bijvoorbeeld bevestigen of hij of zij de afgesproken prijs heeft gekregen voor een product. Deze informatie is zichtbaar voor iedereen in de keten. Blockchain zorgt daarmee voor een soort digitaal productpaspoort waarin wordt getoond wat er met de producten is gedaan en welke afspraken er zijn nagekomen. De reis van de nootmuskaat is te volgen door de QR-code op de verpakking te scannen.

Boeren profiteren van een transparante nootmuskaatketen

Door de keten transparant te maken, krijgen de nootmuskaatboeren in Indonesië een stem, een betere onderhandelingspositie en een beter inkomen. Dit leidt ook tot een sterkere band tussen Verstegen en de boeren. Daarnaast vertellen boeren en partners van Verstegen in Indonesië dat door het project meer vertrouwen en begrip in de keten is ontstaan. De boeren zijn zichtbaar enthousiast en meer betrokken. Ze ontvangen daarnaast een premium wanneer ze nootmuskaat van hoge kwaliteit produceren én een premium voor het delen van de benodigde data om het product volledig traceerbaar te maken. Op die manier is hun inkomen uit nootmuskaat met 4% gestegen. Fairfood neemt de rol van databeheerder op zich en fungeert als bemiddelaar tussen boeren en exporteurs die met Verstegen samenwerken.

Overzichtelijke interface voor de reis van nootmuskaat

Op een overzichtelijke interface kan iedereen nu de reis van nootmuskaat volgen. Dit stelt consumenten in staat om met vertrouwen te genieten van nootmuskaat van Verstegen, waarbij ze precies kunnen zien waar de nootmuskaat vandaan komt en welke boeren achter het product zitten. Door de gehele reis van alle nootmuskaat inzichtelijk te maken, zet Verstegen een nieuwe norm voor verantwoorde en duurzame voedselproductie. De volgende stap is om alle kruiden- en specerijenketens volledig transparant maken. Want eerlijk eten, begint bij een transparante keten.

“De transparante nootmuskaatketen is een bewijs van onze missie om duurzaamheid en eerlijkheid te bevorderen, zowel voor de boeren als voor degenen die van onze producten genieten.”

– Marianne van Keep, Chief Sustainability Officer, Verstegen Spices & Sauces

“In Verstegen hebben we een partner gevonden die al doende leert en niet bang is om risico’s te nemen. We hopen dat deze samenwerking andere bedrijven inspireert, zodat we van transparantie de norm kunnen maken. Iedereen zou bewuste keuzes moeten kunnen maken over de producten die ze in hun winkelmandje stoppen.”

– Sander de Jong, directeur Fairfood