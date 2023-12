Verstegen Spices & Sauces zet een belangrijke stap in duurzaamheid, met de aanplanting van een eigen voedselbos in de Spaanse Polder, aan de Giessenweg in Rotterdam. Dit initiatief heeft als doel de Spaanse Polder te vergroenen en een sterke verbinding tussen mens en natuur te creëren. De komende periode worden ongeveer 150 diverse bomen, struiken en planten aangeplant.

Een groene investering in de toekomst

De vergroenings- en verduurzamingstrategie van Verstegen past in de gezamenlijke gebiedsvisie Spaanse Polder 2030-2035 “de groene longen van de Rotterdamse economie”. Dit initiatief is een samenwerking tussen de Ondernemersvereniging Spaanse Polder en de Gemeente Rotterdam. Het voedselbos wordt niet alleen een groene oase, maar ook een uiting van Verstegen’s toewijding aan duurzaamheid. Onze missie is om hier, in Rotterdam, een weelderig voedselbos te creëren, met een verscheidenheid aan diverse bloemen, struiken en planten, volgens duurzame landbouwprincipes. Hiermee willen we onze klanten, collega’s en mede-Rotterdammers meenemen in de duurzame transitie die we momenteel volgen.

Een voedselbos voor een duurzame toekomst

Verstegen zet zich vastberaden in voor duurzame methoden, die niet alleen de kwaliteit van onze producten verbeteren, maar ook een positieve impact hebben op het milieu en de samenleving. Dit voedselbos zal niet alleen een rol spelen in natuurbehoud en vergroening, maar biedt ook ruimte voor educatie en betrokkenheid op het gebied van natuur en voedselproductie.

Samen voor een groene toekomst

Het voedselbos wordt een zichtbare groene aanwinst voor de Spaanse Polder en draagt bij aan de vergroening van de omgeving. Naarmate de voedselbostuin groeit, zullen er steeds meer verschillende soorten eetbare bestandsdelen gaan groeien. Het groen draagt ook bij aan de vermindering van hittestress, wat resulteert in een gezondere werkomgeving.

Duurzaamheid in actie

Het voedselbos wordt ontwikkeld volgens voedselbosbouw methoden (dit is een combinatie van regeneratieve landbouw en agroforestry principes) en zal fungeren als een veelzijdige groengebied met een verscheidenheid aan inheemse en uitheemse gewassen. Het zorgvuldig uitgedachte ontwerp omvat de aanplant van grote kruinbomen in de hoeken van het terrein en biedt ruimte voor diverse lagen van begroeiing, wat resulteert in een duurzaam ecosysteem. Dit voedselbos zal niet alleen koolstof opnemen, maar ook een diversiteit aan kruiden, specerijen en smaakmakers ondersteunen die geschikt zijn voor de Nederlandse teelt. In samenwerking met Coöperatie Ondergrond planten we meer dan 35 variëteiten, waaronder Chinese mahonie, duindoorn, laurier, wilde citroen, Szechuanpeper, kruidenhoutboom, meidoorn, sumak en Japanse kwee, allen zowel eetbaar als aromatisch.