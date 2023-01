Verstegen Spices & Sauces is de winnaar van de EZK Energy Award 2022. Daarmee zijn zij het meest onderscheidend bedrijf op het gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking en gebruik van hernieuwbare warmte. Ook gemeente Middelburg ontvangt een Energy Award voor haar duurzaamheids- en klimaatdoelen, energiebesparing en warmtetoepassing als energiebron. Vandaag, 26 januari, reikte juryvoorzitter Michel Heijdra de EZK Energy Award 2022 uit. Dit gebeurde op de netwerkbijeenkomst van het EZK-evenement: ‘Partners in energie-uitdagingen’ in Hilversum.

Verstegen Spices & Sauces

De jury zegt het volgende over de winnaar: “Verstegen Spices & Sauces is veranderd naar een duurzaam totaalconcept. Het heeft stap voor stap, samen met de netbeheerder, processen naar elektrisch omgebouwd. Hierdoor werkt Verstegen in 2023 vrijwel gasloos. Verstegens aanpak met de lokale netbeheerder is daarnaast breder toepasbaar.”

Video’s over de duurzame inspanningen van Verstegen Spices & Sauces en de andere genomineerden, zijn te bekijken op de website van het EZK Evenement.

Energy Award voor gemeente Middelburg

Heijdra reikte donderdag ook een Energy Award voor gemeenten uit. Deze prijs is voor een gemeente die zich onderscheidt met duurzaamheids- en klimaatdoelen, energiebesparing en warmtetoepassing als energiebron.

De gemeente Middelburg scoorde het hoogst (meer dan 95%) van de bedrijven die op basis van de Wet milieubeheer een rapport indienden voor de informatieplicht energiebesparing.

De Middelburgse wethouder Jeroen Louws vertelt: “Persoonlijk contact is het sleutelwoord om bedrijven en instellingen te helpen verduurzamen. Door met elkaar in gesprek te gaan, maak je mensen niet alleen bewust van het energieverbruik, maar kom je ook snel tot inzicht welke mogelijkheden er zijn om energie te besparen”.

Andere genomineerden

Naast Verstegen Spices & Sauces waren Bakkerij Carl Siegert en De Noord-Hollands Bierbrouwerij genomineerd. Een eervolle vermelding was er voor Dorpsmolen Reduzum. De jury bedankt alle bedrijven voor hun inspirerende inzendingen en feliciteert Verstegen Spices & Sauces met de winst.

Criteria

De jury vond 3 dingen belangrijk:

een duidelijke verduurzaming van het energieverbruik een ondernemende en/of slimme toepassing van technieken een brede toepasbaarheid en de mogelijkheid om andere organisaties te inspireren.

“De 3 genomineerden zijn voorbeelden van vooruitstrevende samenwerking met de omgeving, maatschappelijk relevant en vernieuwend in het vinden van deze samenwerking. Het zijn voorlopers die laten zien hoe je de energiehuishouding verduurzaamt”, aldus Heijdra.