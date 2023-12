Verstegen Spices & Sauces, een toonaangevend familiebedrijf op het gebied van kruiden en specerijen, heeft een ambitieus initiatief gelanceerd voor het opwekken van duurzame energie. Dit doen zij door middel van zonnegevels aan hun kantoorgebouw in de Spaanse Polder te Rotterdam. Het project markeert een belangrijke stap naar het realiseren van hun opgestelde duurzame ambities.

Efficiënt gebruik van verticale ruimte

Verstegen heeft de keuze gemaakt voor zonnegevels als een slim alternatief voor zonnepanelen op het kantoorgebouw. Deze beslissing is genomen door de ongunstige kenmerken van het dak, dat ongeschikt is voor zonnepanelen. Zonnegevels benutten de verticale ruimte van het gebouw op een unieke en optimale wijze en bieden een effectieve energieopbrengst, met name bij een laagstaande zon. Daarnaast zorgen de geïntegreerde gevelisolatie en het effectieve ontwerp ervoor dat energieverlies wordt geminimaliseerd.

Verstegen geeft een impuls aan het verder vergroenen van de Spaanse Polder

Verstegen heeft de ambitie om een voorbeeldrol te vervullen in de Spaanse Polder op het gebied van duurzaamheid. Met het innovatieve zigzagsyteem willen ze zowel een inspirerend voorbeeld zijn voor anderen in de regio als een stimulans te vormen voor verdere vergroening.

Hoe het ZigZagSolar Systeem gevels transformeert in energiebronnen

Op de gevel wordt het gepatenteerde ZigZagSolar systeem aangebracht, en zorgt voor een uitzonderlijk hoge energieopbrengst waarbij de toevoeging van het esthetische aspect ook een belangrijk aspect is. Dit systeem maakt het mogelijk om in stedelijke omgevingen op een bijzondere manier energie op te wekken. De zigvormige zonnepanelen richten zich naar de zon, terwijl de zagvormige composietelementen vanaf de straatkant goed zichtbaar zijn. Dit vernuftig ontwerp zorgt voor minder belasting van het stroomnet en een hogere waarde van de energie. Het verticale ontwerp levert energie wanneer je het nodig hebt. Elk seizoen, ook tijdens korte en donkere dagen.

Energieneutrale toekomst

Het kantoorgebouw van Verstegen is al volledig gasloos en wordt elektrisch verwarmd. De isolatie-upgrade zal het energieverlies verminderen en de energie-efficiëntie verhogen. Vanaf 2024 zal het gebouw duurzame energie opwekken, waardoor Verstegen minder afhankelijk wordt van fossiele brandstoffen. De zonnegevel zal een hoge opbrengst in de ochtend, avond en in het stookseizoen geven, wat resulteert in een gelijktijdig gebruik van de opgewekte energie. Er vloeit geen energie naar het elektriciteitsnet.

Deze inspanningen dragen bij aan de doelstelling van Verstegen om de uitstoot van kooldioxide en andere broeikasgassen te verminderen, wat essentieel is in de strijd tegen klimaatverandering.