Volgens nieuwe gegevens van het GLAD Lab van de Universiteit van Maryland, beschikbaar op het Global Forest Watch-platform van het World Resources Institute en Global Nature Watch, is het verlies aan tropisch regenwoud in 2025 met 36% gedaald ten opzichte van het recordhoogtepunt van 2024. De bevindingen suggereren dat een krachtig beleid en handhaving het verlies aan regenwoud kunnen beperken. Klimaatgerelateerde bosbranden vormen echter een gevaarlijke nieuwe realiteit die de recente vooruitgang dreigt teniet te doen.

In 2025 verloor de wereld 4,3 miljoen hectare tropisch oerwoud, een gebied ter grootte van Denemarken. Ondanks de afname is het verlies nog steeds 46% hoger dan tien jaar geleden, waarbij oerwoud verdwijnt met een snelheid van 11 voetbalvelden per minuut.

“Een daling van deze omvang in één jaar tijd is bemoedigend – het laat zien wat daadkrachtig overheidsoptreden kan bereiken”, aldus Elizabeth Goldman, co-directeur van Global Forest Watch bij het World Resources Institute. “Maar een deel van de afname weerspiegelt een periode van rust na een extreem brandjaar. Branden en klimaatverandering versterken elkaar, en met El Niño in het vooruitzicht voor 2026 zullen investeringen in preventie en bestrijding cruciaal zijn, aangezien extreme brandomstandigheden de norm zullen worden.”

Ondanks recente vooruitgang blijft het wereldwijde bosverlies ver boven het niveau dat nodig is om de doelstelling voor 2030 te halen om het bosverlies te stoppen en om te keren, een verbintenis die door meer dan 140 landen is aangegaan in de Verklaring van Leiders van Glasgow. De huidige niveaus liggen ongeveer 70% te hoog.

Tropische oerbossen zijn essentieel voor klimaatstabiliteit, biodiversiteit en de miljoenen mensen die ervan afhankelijk zijn voor voedsel, inkomen en bescherming tegen extreem weer. Het verlies ervan leidt tot de uitstoot van enorme hoeveelheden koolstof en verzwakt een van de belangrijkste natuurlijke verdedigingsmechanismen van de planeet tegen klimaatverandering.

Beleidsvooruitgang leidt tot afname in belangrijke landen

Een groot deel van de wereldwijde afname werd veroorzaakt door Brazilië, waar het grootste regenwoud ter wereld zich bevindt. In 2025 verminderde Brazilië het verlies aan oerwoud (niet door brand veroorzaakt) met 41% ten opzichte van 2024, waarmee het het laagste niveau ooit bereikte.

Deze daling valt samen met een strenger milieubeleid en betere handhaving onder president Luiz Inácio Lula da Silva, waaronder de herlancering van het federale anti-ontbossingsplan PPCDAm en strengere straffen voor milieudelicten.

Hoewel Brazilië vanwege zijn omvang nog steeds het grootste absolute gebied met verloren oerwoud kent, is het percentage ten opzichte van het bosoppervlak (0,5%) nu lager dan in verschillende andere tropische landen.

“De vooruitgang in Brazilië laat zien wat mogelijk is wanneer bosbescherming als nationale prioriteit wordt beschouwd”, aldus Mirela Sandrini, uitvoerend directeur van WRI Brasil. “Maar het Braziliaanse landschap wordt steeds brandgevoeliger en het toenemende brandrisico betekent dat handhaving alleen niet voldoende zal zijn. Om deze verworvenheden te beschermen, is het nodig om preventie door de gemeenschap zelf op te schalen en een economie te creëren die de bestaande bossen beloont.”

Ook andere landen lieten vooruitgang zien. Indonesië en Maleisië handhaafden relatief lage percentages van oerbosverlies, terwijl Colombia een piek die in 2024 werd waargenomen, wist om te keren. De vooruitgang in deze landen weerspiegelde verbeterd bestuur, erkenning van de landrechten van inheemse volkeren en de inzet van bedrijven voor ontbossingsvrije productie.

“Indonesië is er de afgelopen jaren in geslaagd het bosverlies grotendeels onder controle te houden, gesteund door beleid dat nieuwe ontbossing beperkt en gemeenschappen meer rechten geeft om bossen te beheren”, aldus Arief Wijaya, algemeen directeur van WRI Indonesia. “Dat toont een sterke betrokkenheid bij duurzamer landgebruik. Maar de toenemende economische druk zou die vooruitgang op de proef kunnen stellen – en of die standhoudt, hangt af van hoe goed de groei in balans is met het klimaat en de natuur.”

“Het verhaal van Colombia is er een van fragiele vooruitgang: de ontbossing is niet afgenomen doordat de druk afnam, maar doordat het bestuur standhield”, aldus Joaquín Carrizosa, senior adviseur bij WRI Colombia. “2026 zal de echte test zijn – zonder aanhoudende handhaving en economische alternatieven voor het kappen van bossen, kan deze vooruitgang snel teniet worden gedaan. Er is een geloofwaardige weg naar blijvende verandering: meer investeren in de bescherming van het Amazonegebied, inheemse leiders steunen en lokale economieën opbouwen die afhankelijk zijn van het behoud van de bossen.”

Branden vormen een groeiende wereldwijde bedreiging

Hoewel de uitbreiding van de landbouw de belangrijkste oorzaak blijft van het verlies aan bosbedekking, droegen branden in 2025 in belangrijke mate bij. Ze waren verantwoordelijk voor 42% van de 25,5 miljoen hectare (63,1 miljoen acres) aan verloren bosbedekking wereldwijd, een gebied dat iets groter is dan het Verenigd Koninkrijk.

Klimaatverandering verhoogt het brandrisico door hete en drogere omstandigheden te creëren waardoor branden zich gemakkelijker kunnen verspreiden. Deze branden laten vervolgens enorme hoeveelheden opgeslagen koolstof vrij, waardoor de klimaatverandering wordt versneld en een gevaarlijke vicieuze cirkel ontstaat.

Hoewel het brandrisico toeneemt in de tropen – waar de meeste branden door mensen worden veroorzaakt – waren de meest zichtbare gevolgen in 2025 te zien in boreale en gematigde gebieden, waar klimaatverandering de natuurlijke brandcycli intensiveert.

Het door brand veroorzaakte verlies was bijzonder groot in Canada, waar bosbranden 5,3 miljoen hectare (13,0 miljoen acres) verwoestten. Daarmee was 2025 het op één na ergste brandjaar ooit in het land. Ook in delen van Zuid-Europa werden grote branden geregistreerd.

“Klimaatverandering en ontbossing hebben de lont van wereldwijde bosbranden korter gemaakt”, aldus Matthew Hansen, hoogleraar aan de Universiteit van Maryland en directeur van het GLAD Lab. “Ze veranderen seizoensgebonden verstoringen in een bijna permanente noodtoestand. Zonder dringende maatregelen om de branden te stoppen en effectiever te beheersen, lopen we het risico dat de belangrijkste bossen ter wereld niet meer te herstellen zijn.”

Ook in andere regio’s blijft het verlies hoog

Het bosverlies bleef groot in landen zoals Bolivia, de Democratische Republiek Congo (DRC), Peru, Laos en Madagaskar. De oorzaken verschillen per regio, maar omvatten onder andere de uitbreiding van de landbouw, mijnbouw, branden en de lokale afhankelijkheid van bossen voor voedsel en brandstof.

Bolivia registreerde na de hevige branden in 2024 het op één na hoogste niveau van primair bosverlies ooit en staat nu op de tweede plaats wat betreft verlies van tropisch primair bos – waarmee het de Democratische Republiek Congo voorbijstreeft, ondanks het feit dat Bolivia 60% minder primair bos heeft.

“In Bolivia, net als in veel andere landen, is ontbossing nauw verbonden met de uitbreiding van de landbouw, waarbij vuur vaak wordt gebruikt om land te ontginnen en voor te bereiden op de productie”, aldus Stasiek Czaplicki Cabezas, een Boliviaanse onderzoeker en datajournalist voor Revista Nómadas. “Die verbanden zorgen ervoor dat de druk op de bossen constant hoog blijft. Om deze cyclus te doorbreken, zijn strengere controles op branden en strikte beperkingen op landconversie in bosgebieden nodig.”

In het Congobassin gaat de ontbossing van oerwoud in verschillende landen door. In de Democratische Republiek Congo daalde het totale verlies in 2025 licht, maar het verlies door andere oorzaken dan branden bereikte een recordhoogte, grotendeels gerelateerd aan kleinschalige landbouw, de productie van brandhout en houtskool, conflictgerelateerde ontheemding en de druk van de mijnbouw.

“Er is vooruitgang geboekt in delen van het Congobassin, maar in andere delen blijft de ontbossing alarmerend hoog”, aldus Teodyl Nkuintchua, hoofd Strategie en Betrokkenheid Congobassin bij WRI Africa. “Mijnbouw is een veel grotere indirecte oorzaak van ontbossing dan voorheen werd erkend, en er vindt zelfs bosverlies plaats in door de gemeenschap beheerde gebieden. Steun en investeringen zijn essentieel om gemeenschappelijk bosbeheer levensvatbaar te maken en inheemse volkeren en lokale gemeenschappen in staat te stellen in hun basisbehoeften te voorzien.”

Actie opschalen om op koers te komen voor 2030

Het behalen van de mondiale bosdoelen hangt niet alleen af ​​van aanhoudend politiek leiderschap en investeringen, maar ook van de manier waarop belangrijke beleids- en financiële ontwikkelingen zich ontvouwen – waaronder de vraag of de Tropical Forest Forever Facility (TFFF) voldoende financiering krijgt en hoe effectief regelgeving zoals de EU-ontbossingsverordening (EUDR) wordt geïmplementeerd en gehandhaafd.

“De vooruitgang die we zien in landen als Brazilië en Colombia is bemoedigend, maar verre van gegarandeerd”, aldus Rod Taylor, Global Director of Forests bij het World Resources Institute. “Dit zijn inspirerende voorbeelden van wat er gedaan kan worden om ontbossing tegen te gaan, maar ook een herinnering aan hoezeer het lot van onze bossen afhangt van politieke wil en de veerkracht die we nu kunnen opbouwen in het licht van een veranderend klimaat.”

2026 zal dat op de proef stellen – met El Niño die waarschijnlijk het brandrisico zal verhogen en nationale verkiezingen in verschillende boslanden die bepalend zullen zijn voor de voortgang.

Technologische innovatie in aantocht

Volgend jaar worden de gegevens over het verlies aan bosbedekking volledig geïntegreerd in Global Nature Watch, het AI-platform van WRI dat is gebouwd op peer-reviewed onderzoek van Global Forest Watch en Land & Carbon Lab. Dankzij een eenvoudige, chatachtige interface zijn complexe landdata gemakkelijk te verkennen.

In de loop van het komende jaar zal Global Nature Watch worden uitgebreid om de volledige diepgang van analyses en inzichten op landniveau te bieden waarop gebruikers nu al vertrouwen van Global Forest Watch. Hierdoor worden enorme hoeveelheden data toegankelijker, actueler en bruikbaarder dan ooit tevoren.

“De vooruitgang van vorig jaar in het terugdringen van bosverlies laat zien wat mogelijk is, maar nu El Niño de situatie verder zal verergeren, is het moment aangebroken om de inspanningen te verdubbelen en de behaalde resultaten om te zetten in duurzame bescherming”, aldus Dr. Kelly Levin, Chief of Science, Data and Systems Change bij het Bezos Earth Fund, een van de oprichters van Global Nature Watch. “Met de gegevens over het verlies aan bosbedekking die beschikbaar zijn via Global Nature Watch, kunnen mensen die zich inzetten voor de bescherming en het herstel van de natuur veranderingen eerder signaleren en met vertrouwen reageren.”

Over de jaarlijkse analyse van gegevens over bosverlies

Het Global Forest Watch-programma van het World Resource Institute biedt een jaarlijkse analyse van het wereldwijde bosverlies en laat zien wanneer en waar bossen verdwijnen. De gegevens – geproduceerd door het GLAD (Global Land Analysis & Discovery) Lab van de Universiteit van Maryland – registreren veranderingen met een resolutie van ongeveer 30 x 30 meter voor alle landgebieden ter wereld, met uitzondering van Antarctica en andere Arctische eilanden.