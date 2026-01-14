Twaalf bedrijven uit de tuinsector hebben gehoor gegeven aan de oproep van FSC® Nederland om meer gecertificeerd tropisch hout in te kopen. Ze zetten gisteren einde dag, op de Groene Sector Vakbeurs, hun handtekening onder het initiatief om stappen te zetten bij de inkoop van gecertificeerd tropisch hout en bij te dragen aan de bescherming van bossen wereldwijd. FSC Nederland roept meer hoveniers en houthandels om zich aan te sluiten bij dit initiatief. Doel is om de toepassing van gecertificeerd tropisch hout tot een vanzelfsprekendheid te maken in de tuinsector en daarmee bossen en de mensen en dieren die er van afhankelijk zijn te beschermen.

Concreet stappenplan

De verbintenis die de bedrijven aangaan is niet vrijblijvend. FSC Nederland maakt met ieder aangemeld bedrijf een concreet stappenplan. Afhankelijk van bedrijfstype en marktpositie wordt afgesproken hoe stapsgewijs steeds meer gecertificeerd hout wordt ingekocht en op welke wijze FSC Nederland daarbij ondersteuning biedt.

Lodewijk Hoekstra oprichter van NL Greenlabel en The Greenlabel Institute sprak de aanwezige bedrijven toe om zijn waardering en steun te laten blijken. “Ik heb met eigen ogen gezien wat de impact is van FSC-certificering in de bossen in Brazilië. Het is belangrijk dat de sector zich verenigt in dit initiatief en samen hun krachten bundelen om zo te borgen dat de inkoop van gecertificeerd hout blijft groeien.”

Kansen inzien

Stan Stevens, projectleider van FSC Nederland, hoopt dat de bedrijven in de tuinsector vooral de kansen zien als ze meegaan in deze oproep: “Ik kan me niet voorstellen dat je als bedrijf wilt bijdragen aan ontbossing of verlies van biodiversiteit. Ik zou het zelfs willen omdraaien: welke hovenier of handelaar wil niet juist actief bijdragen aan het beschermen van kwetsbare bossen en bedreigde diersoorten? Dat kan als je kiest voor gecertificeerd hout! Ik kan dus alleen maar zeggen tegen de bedrijven in de tuinsector: grijp je kans, geef gehoor aan de oproep en meld je aan! ”

De volgende bedrijven hebben getekend om samen met FSC Nederland een stappenplan te maken voor een toenemende inkoop van gecertificeerd hout: Felix Clercx, Koninklijke Dekker Hout, Outdoor Life Group, Tuindeco , Houthandel Het Anker, Van der Leeden Hout- en plaatmateriaal, Nailtra, Van den Top Tuinhout, Van Dorp Hout, Woodvision, Carpentier-Mooren Groep en Donker Groen Groep.