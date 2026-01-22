Topbestuurders zien Kunstmatige Intelligentie (AI) als belangrijk hulpmiddel voor het behalen van klimaatdoelen. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek van KPMG onder ruim 1.200 CEO’s en bestuursvoorzitters in twintig landen. De meeste ondervraagde topbestuurders (87 procent) geven aan dat AI-toepassingen bijdragen aan het realiseren van net-zero-doelen. Hoewel slechts 30 procent van de organisaties op korte termijn prioriteit geeft aan het verbeteren van het energieverbruik door AI, is 96 procent ervan overtuigd dat er in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar zal zijn om aan de energievraag van AI te voldoen.

Energiebesparing

Het energieverbruik van Kunstmatige Intelligentie in datacenters stijgt explosief: van 8 procent nu naar 36 procent binnen drie jaar. Er is reden tot zorg: netbeheerders kampen met beperkte netcapaciteit en overheden verlenen vergunningen traag, waardoor de energietransitie op meerdere plekken vertraagt. Faiza Oulahsen, director duurzaamheid bij KPMG: “AI wordt gezien als een energieslurper, maar dit onderzoek laat zien dat het ook een versneller kan zijn van de energietransitie. De grootste onbenutte bron van energie is de energie die we niet verbruiken. Door slimme oplossingen die CO₂-uitstoot drastisch terugdringen en energie-efficiëntie verhogen, laat AI zien dat technologie een oplossing kan zijn bij het verduurzamen. Er is geen tijd te verliezen. Als bedrijven en overheden hier werk van maken, kunnen klimaatdoelen binnen bereik blijven.”

Klimaatdoelen

Ondanks de zorgen over stijgend energieverbruik, zien topbestuurders vooral de kansen van AI. “Het energieverbruik door AI blijft een heet hangijzer. De uitdaging voor beleidsmakers en bedrijven is om AI’s groeiende energiebehoefte in evenwicht te brengen met het potentieel om klimaatdoelen sneller te realiseren. Van de grote techreuzen worden efficiëntere AI-oplossingen verwacht. En we moeten AI slimmer inzetten, bijvoorbeeld door op een efficiëntere manier energie op te wekken en te verdelen. Ook kan AI ingezet worden bij het opsporen van milieuvervuiling, het voorspellen van klimaatveranderingen, het zuiniger omgaan met grondstoffen en om het gebruik van AI minder vervuilend en belastend te maken”, zegt Alexandra van der Tuin, verantwoordelijk voor AI en innovatie bij KPMG Nederland.

Financiering

Financiering wordt ook als een knelpunt gezien omdat hoge kosten en een gebrek aan kapitaal de uitbreiding van duurzame energie zouden afremmen. Daar komt bij dat het beleid achterloopt op technologische innovatie. Driekwart van de topbestuurders vindt dat overheden te traag inspelen op de klimaatvoordelen van AI waardoor onzekerheid ontstaat en investeringen worden vertraagd.

Over het onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd in augustus en september 2025 en richtte zich op zowel energieproducenten als grote verbruikers zoals datacenters en technologiebedrijven. De meeste respondenten komen uit bedrijven met een omzet van meer dan 1 miljard dollar. Het gaat om bedrijven uit 20 landen, waaronder Australië, Brazilië, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, India, Indonesië, Ierland, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Saoedi-Arabië, Singapore, Zuid-Afrika, Spanje, Zwitserland, het VK en de VS.