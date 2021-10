Vegetarische Slager lanceert kookboek ‘Vleesch’

Elf jaar geleden, op 4 oktober 2010, maakte het publiek in een nostalgisch slagerijtje op het Haagse Spui kennis met de eerste plantaardige vleeschproducten van De Vegetarische Slager. Inmiddels zijn de vegan Kipstuckjes en Gehacktballetjes niet meer weg te denken uit de supermarkten. De Vegetarische Slager groeide uit tot een fenomeen, met verkrijgbaarheid in – intussen – 45 landen. De hoogste tijd voor een grensverleggend kookboek, waarbij plantaardig vleesch de glansrol krijgt die het verdient. In Vleesch vind je daarom honderd heerlijke recepten voor de vleesliefhebber.

De recepten zijn gemaakt met vijf klassiekers – vegan Kipstuckjes, Bratwurst, Ereburger, Gehacktballetjes en Rul Gehackt – en verdeeld over vijf eetmomenten: ontbijt, brunch & lunch, lecker snacken, doordeweecks, weeckend en traditie. Vleesch biedt tips en tricks om traditionele gerechten te hacken, zodat je dankzij De Vegetarische Slager nog steeds je favoriete (familie)recepten op tafel zet. Van vegan Beef Wellington tot de beroemde Chicken & Waffles en van Rendang tot Coq au Vin met Kipstuckjes – plantaardige feel good-gerechten zonder iets in te leveren op smaak en beleving. Er wordt afgerekend met mythes en naast recepten vind je in het boek handige tips and tricks rondom de bereiding van vegetarisch vleesch. Met inspirerende interviews van chefs en kartrekkers van de voedselrevolutie, variërend van astronaut tot driesterren-Michelin-chef. Een musthave voor de vleesliefhebber die niets wil laten schieten.

Vleesch, het eerste kookboek waarin plantaardig vleesch de sterspeler is.

De Vegetarische Slager, in 2010 opgericht door Jaap Korteweg, heeft als missie de grootste slager ter wereld te worden, met vegetarisch en plantaardig vleesch. De ambachtelijke slager van toen, met het vleesch van nu.

José en Fleur van Mil zijn zakelijk partner in Pepper & Salt, waarvoor ze recepten ontwikkelen, foodstyling verzorgen en concepten bedenken en produceren. Beiden zijn van huis uit kok. José werkte jarenlang als culinair (hoofd)redacteur en columnist, onder meer bij Libelle en Nouveau. Ook werkte ze mee aan diverse kookboeken.