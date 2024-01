Na honderd jaar intensieve veehouderij vraagt De Vegetarische Slager aandacht voor de huidige situatie van de kip. Waar deze industrie in 1923 begon met 500 kippen, worden er tegenwoordig jaarlijks meer dan 72 miljard kippen geslacht voor consumptie. Dat terwijl plantaardige kipproducten de dierlijke kip tegenwoordig steeds beter kunnen vervangen. Met de campagne ‘Swap de Kip’ wil De Vegetarische Slager daarom een nieuw tijdperk voor het meest geslachte landdier ter wereld inluiden.

Honderd jaar kip

Het statement ‘Swap de Kip’ sluit aan op de missie van De Vegetarische Slager om alle dieren uit de voedselketen te halen. Volgens Hugo Verkuil, CEO van De Vegetarische Slager, is het hoog tijd om de transitie naar meer plantaardige voeding te versnellen: “Elke minuut worden er wereldwijd meer dan 135.000 kippen geslacht. Door de kip te ‘swappen’ met plantaardige kipproducten, kunnen we dit veranderen.”

Het merk roept consumenten op om het manifest te delen op social media en focust daarbij op de oplossing. Online en in de winkel worden kipliefhebbers aangemoedigd om hun favoriete kiprecepten te bereiden met producten als vegan Kipstuckjes of vegan Pluimfeest Burger.

Negatieve impact

Met het aanbod van plantaardige kipproducten maakt De Vegetarische Slager het makkelijker om een positieve impact te realiseren. Verkuil: “Veel klimaatbewuste eters zijn de afgelopen jaren overgestapt van het eten van rundvlees naar kip, omdat ze denken dat dit klimaatvriendelijker is. Maar door het enorme aantal kippen dat wordt geslacht, is de industrie allesbehalve klimaatvriendelijk. Het overgrote deel van alle geproduceerde soja – meer dan 75% – wordt gebruikt voor veevoer. Het grootste deel hiervan wordt aan kippen gevoerd. Een gigantische hoeveelheid van deze gebruikte soja is niet gecertificeerd ontbossingsvrij en leidt tot grootschalige ontbossing. Dat versnelt klimaatverandering en leidt tot het uitsterven van dieren in het wild.”

1923 versus 2023

In 1923 zette Cecile Steele, een boerin uit de US, per ongeluk een wereldwijde verschuiving naar de intensieve veehouderij in gang. Door een administratieve fout kreeg Steele vijfhonderd kuikens in plaats van de vijftig die ze had besteld. In plaats van ze te verkopen, liet ze de kuikens opgroeien met behulp van voedingssupplementen; een nieuwe technologie in die tijd. Haar verdienmodel kreeg wereldwijd navolging en markeerde het startpunt van de intensieve veehouderij. Verkuil: “Het is ruim honderd jaar geleden dat de grootschalige pluimveeindustrie ontstond: hét moment om mensen kennis te laten maken met onze plantaardige kip. Producten die vrijwel identiek zijn in smaak en textuur, waarmee je niets hoeft te laten schieten. Met de kennis en technologieën die we nu in huis hebben, kunnen we een nieuw tijdperk voor de kip inluiden.”