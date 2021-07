“We juichen de supply chain-wet uitdrukkelijk toe. Voor het eerst worden ondernemingen zo wettelijk ertoe verplicht om verantwoording te nemen voor de effecten van hun handelen in de globale supply chain. Dat is een grote mijlpaal en een belangrijke stap in de juiste richting. Wij zijn er stellig van overtuigd dat meer stappen zullen volgen en steeds meer ondernemingen hun verantwoordelijkheid zullen nemen. Er zijn veel mensen nodig om globalisering eerlijker vorm te geven”, appelleert Antje von Dewitz, VAUDE-CEO.

Transparante supply chain

VAUDE maakt de supply chain transparant en laat haar klanten zien waar de producten worden geproduceerd. En zo functioneert het: gewoon in de webshop bij het uitgekozen product op de link “Waar geproduceerd?” klikken en direct ontvang je alle belangrijke informatie over de productiefaciliteit. Foto’s van de gebouwen en van binnen bieden een blik achter de schermen, direct in de productie. Bovendien kun je zien over welke certificaties de betreffende producent beschikt en waar hij zich precies bevindt. Door een klik op het Fair Wear logo kan de gedetailleerde ‘Brand Performance Check’ worden ingezien, volgens welke de producent elk jaar door de Fair Wear wordt beoordeeld.

Leader-status bij de Fair Wear – hoge sociale standaarden en eerlijke lonen

Wereldwijd heeft VAUDE ongeveer 50 verschillende productiepartners. Ongeveer 20% daarvan bevindt zich in Duitsland en Europa, ongeveer 80% in Azië. De onafhankelijke organisatie Fair Wear controleert de arbeidsomstandigheden in alle productiefaciliteiten tijdens jaarlijkse audits, waarbij ook arbeiders buiten de fabriek worden geïnterviewd. Daarnaast kunnen misstanden te allen tijde via een anoniem klachtensysteem dat bij iedere producent is geïnstalleerd, bij Fair Wear worden gemeld. De producenten hebben zich ertoe verplicht om helder gedefinieerde sociale standaarden na te leven en eerlijke lonen te betalen. Ook VAUDE als opdrachtgever wordt regelmatig gecontroleerd. Bij de jaarlijkse “Brand Performance Check” van Fair Wear heeft VAUDE enkele dagen geleden – onafgebroken sinds 2015 – opnieuw de hoogste status van “Leader” voor hoge inzet ontvangen.