Dit voorjaar lanceert VAUDE haar eerste RETHINK-producten. Met dat innovatieve concept bereikt het outdoor merk na uitgebreid onderzoeken en experimenteren een belangrijke mijlpaal in de productie van duurzame, recyclebare producten – met name voor outdoor kleding en -uitrusting een grote uitdaging. Het concept past volledig binnen de visie van VAUDE op circulaire economie: het werkt bijvoorbeeld al jaren samen met verschillende spelers in de textielindustrie om een holistisch terugnamesysteem voor textiel op te zetten.

“Circulaire economie en recyclebare producten zijn grote termen die steeds belangrijker worden”, schetst Stefan Lörke, Hoofd Kleding Product Management de context waarbinnen RETHINK werd ontwikkeld. “Het is jammer genoeg in de textielindustrie verre van vanzelfsprekend om producten te recyclen. Mede daardoor wordt vandaag slechts 1 procent van de gebruikte kleding gerecycled. Er is dus nog een enorme progressiemarge en bij VAUDE willen we een voortrekkersrol spelen in de vooruitgang. De ontwikkeling van RETHINK is daarbij een grote mijlpaal.”

In de visie van VAUDE betekent circulaire economie het gebruik van afgedankte producten als materiaaldonoren, waardoor nieuwe grondstoffen worden vermeden en een waardevolle bijdrage wordt geleverd aan de bescherming van onze planeet. De focus op het minimaliseren van de ecologische voetafdruk strekt zich uit over de gehele levenscyclus van de producten, van productie tot gebruik en verwijdering. Om recyclebaar te zijn, moeten producten zo zuiver mogelijk zijn, bestaande uit slechts één materiaal. In het ontwerpproces wordt gestreefd naar functionaliteit door het gebruik van gerecyclede PET-materialen, terwijl toch optimale prestaties van de outdoorproducten worden gegarandeerd.

VAUDE is ook actief betrokken bij verschillende projecten en netwerken voor textielrecycling om toekomstige recyclingprocessen te bevorderen. Er wordt erkend dat functionaliteit essentieel is voor outdoorproducten. De recyclebaarheid en repareerbaarheid van de producten worden beïnvloed door factoren zoals materiaalkeuze, combinatie van materialen, ontwerpvereisten en verwerkingstechnologieën.

Visualisering van het RETHINK-circulatiteitsmodel van VAUDE

RETHINK: nieuwe manier van denken over recyclebaarheid

“Veel elementen op outdoorkleding en -uitrusting zijn bij VAUDE opnieuw doordacht als onderdeel van het circulaire concept”, vervolgt Claudia Gutsche, productmanager Trek & Hike bij VAUDE. “Om recyclebaar te zijn is het belangrijk dat producten van één materiaal zijn gemaakt. Een oplossing daarvoor is om het product op te splitsen in afneembare onderdelen die elk van één materiaal zijn gemaakt, alleen is het erg moeilijk om dat niet ten koste te laten gaan van functionaliteit. Precies die brug hebben we nu, na een lange tijd van onderzoeken en experimenteren, geslagen met een aantal oplossingen. En die zijn dus verwerkt zijn in de RETHINK-producten.”

Voorbeelden van die oplossingen zijn:

Innovatieve weerbescherming van polyester:

De coating die rugzakken tegen natheid beschermt, is meestal gemaakt van PU of TPU. Voor deze rugzakken gebruiken we binnen RETHINK een innovatieve PET-coating voor zuiverheid.

Complexe rugpand volledig gemaakt van PET dankzij 3D Airmesh-technologie:

Een conventionele rugpand bestaat uit verschillende materialen. In dit geval gebruiken we een rug die volledig van PET is gemaakt, waardoor de rugzak recyclebaar is.

Koorden en verstellingen:

Alle gebruikte koorden, koordstoppers, ritstrekkers en klittenbandsluitingen zijn gemaakt van gerecycled PET of PET en kunnen zonder problemen worden gerecycled.

Dit voorjaar zijn de eerste RETHINK-producten beschikbaar via de website van Vaude, en verkrijgbaar bij verschillende dealers in Nederland. Het gaat om producten zoals rugzakken, slaapzakken, slaapmatten en fietsshirts.