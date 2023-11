EVBox, een toonaangevende leverancier van laadoplossingen voor elektrische voertuigen, introduceert haar ‘Code of Conduct voor de EVBox supply chain’. De Code of Conduct is gevormd naar de kernwaarden van EVBox en dient als een gids voor leveranciers van EVBox om de verantwoording, duurzaamheid en ethische handelingen bij het inkopen, produceren en distribueren van materialen en componenten voor de producten van EVBox te waarborgen. De Code of Conduct stelt eisen en verwachtingen op alle vlakken van de supply chain, van eerste lijnleveranciers tot tweede en derde lijnleveranciers.

Een samenwerkingsaanpak voor gegarandeerd succes

EVBox ziet hoe belangrijk samenwerking is om een netwerk van verantwoordelijke en duurzame bedrijfsvoering te stimuleren en te bevorderen. Door leveranciers te ondersteunen waar nodig om te voldoen aan de vastgestelde richtlijnen, moedigt EVBox een open omgeving aan en bieden zij de mogelijkheid om problemen aan te kaarten.

Reageren op klanten en voorbeelden geven van de optimale werkwijze

De Code of Conduct stelt klanten van EVBox ook in staat om een duidelijk beeld te krijgen van de werking van de supply chain en om te controleren of deze voldoet aan hun eigen ethische normen. Door deze belangrijke stap van het beschikbaar stellen van een Code of Conduct aan leveranciers, speelt EVBox een belangrijke rol in het bevorderen van duurzaamheid en ethisch verantwoord ondernemen.

“Als aanbieder van EV-laadstations erkennen wij de kritische rol die wij spelen in het vormen van de duurzame toekomst van transport. Om die reden zijn wij elke dag toegewijd om de hoogste standaard van ethisch gedrag, sociale verantwoordelijkheid en milieuvriendelijkheid te waarborgen. Om een coherent netwerk van verantwoordelijke werkwijzen op te bouwen, vragen we onze leveranciers niet alleen om deze Code of Conduct na te leven, maar ook om dezelfde principes en verwachtingen aan hun eigen leveranciers door te geven en hen aan te moedigen om vergelijkbare, zo niet ambitieuzere, normen te hanteren.” – Remco Samuels (CEO bij EVBox)

De Code of Conduct is van kracht vanaf 1 november 2023 en is te vinden op de website van EVBox.