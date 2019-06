Vaude brengt duurzame slaapzakken met gerecycled dons op de markt

VAUDE zet met de mummieslaapzak Marwees en de veelzijdige dekenslaapzak Kamor duurzame accenten op de slaapzakmarkt. Bij beide slaapzakken isoleert 100% gerecycled dons.

Wat warmte-isolatie aangaat spelen donsslaapzakken in de eerste league. Wat de herkomst van dons aangaat, heerst daarentegen vaak scepsis. Wie echter een VAUDE Marwees of Kamor aanschaft loopt op het gebied van duurzaam slapen geheel vooraan.

Want de bij alle VAUDE-slaapzakken gebruikte Responsible Down Standard (RDS) garandeert dat het dons van ethisch onberispelijke herkomst stamt. VAUDE zet bij de Marwees en bij de Kamor echter nog hoger in – want bij deze nieuwe modellen hoeft geen enkel dier opnieuw veren te verliezen. De vullingen van beide slaapzakken komt van GRS-gecertificeerde herkomst. GRS staat voor Global Recycling Standard en betekent dat het vuldons van de slaapzak van verwerkt beddengoed en donskleding stamt. Het oude dons wordt daarbij in een complex proces gewassen en gesteriliseerd, in luchtkamers gesorteerd en aansluiten in de gewenste vulsterkte en kwaliteit weer opnieuw vermengd.

Marwees mummieslaapak met groot temperatuurbereik

VAUDE heeft een hoop ontwikkelingswerk in de Mawees gestopt – de “regelmatige onregelmatigheid” van zijn asymmetrische kamers zorgen naast de verfrissende look bijvoorbeeld voor een geoptimaliseerde, gelijkmatige warmteverdeling. De luxe uitvoering met warmtekraag, contourcapuchon, voetbox en 2-wegsritssluiting toont de langjarige ontwikkelings know-how met een eigen testlaboratorium en klimaatkamer bij VAUDE.

De mummieslaapzak is in zes verschillende varianten verkrijgbaar – van Marwees 300 (temperatuurlimiet 4 °C) via de Marwees 500 (temperatuurlimiet -3 °C) tot aan de Marwees 700 (temperatuurlimiet -7 °C). Daarmee garandeert de Marwees dat je in het dal net zo goed slaapt als op de berg – van kampeervakantie met de familie tot aan een hoogalpiene bivak.

Kamor dekenslaapzak – naar wens koppelbaar

Wie niet zo gemakkelijk kan beslissen welke slaapzak nu de juiste voor de eigen behoeften zou kunnen zijn, zal blij zijn met de Kamor – want deze is een wonder van combinatiemogelijkheden. De lichtgewicht dekenslaapzak is ook als comfortabele deken te gebruiken en door zijn Link-System met een tweede slaapzak koppelbaar – de variatiemogelijkheden kennen bijna geen grenzen. Als 3-seizoens en zomerslaapzak in combinatie voor twee personen, of ook gekoppeld met een andere VAUDE model, zoals bijvoorbeeld een kunstvezel-slaapzak als onderlaag. De clou hierbij: Door de L-vorm liggen de ritssluitingen in de gekoppelde toestand altijd aan de buitenkant van de slaapzak – het ligvlak blijft zo barrièrevrij en comfortabel. Elke kant kan daarnaast zijn of haar eigen ventilatie en warmte reguleren.

Duurzame reispartner

Ook bij de Kamor wordt GRS-gecertifeerd dons gebruikt. Daarmee biedt deze dekenslaapzak alles wat een duurzame en ongecompliceerde reispartner nodig heeft. Hij laat zich perfect gebruiken op de camping of bij backpacking, even goed is hij gastenslaapzak thuis of in het vakantiehuis te gebruiken, want hij is compatibel met dekbedovertrekken met comfortmaat (155 x 220 cm). Overeenkomst bij beide slaapzakken is het zachte, huidvriendelijke (en bluesign-gecertificeerde) materiaal aan de binnenzijde, dat voor een knuffelzacht slaapcomfort zorgt.