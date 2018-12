Van Hulley lanceert 100% circulair en sociaal verantwoorde relatiegeschenken: #vooriedereenbeter

Social Enterprise Van Hulley presenteerde gisteren, 4 december, haar nieuwe lijn: relatiegeschenken gemaakt van afgedankte bedrijfskleding. Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), grootste werkgever in het Noorden, was als launching customer de gastheer van de feestelijke start. Wethouder Roeland van der Schaaf van de Gemeente Groningen, verantwoordelijk voor onder andere arbeidsmarkt, ontving een keycord met daaraan een groene kaart voorzien van de tekst #vooriedereenbeter, de hashtag van de samenwerking van UMCG en Van Hulley.

‘Als het gaat om sociaal ondernemen, waar we als Groningen echt de ambitie hebben om daarin landelijk voorop te willen lopen, is Van Hulley een prachtig voorbeeld. Groningen is trots op Van Hulley!’ – Roeland van der Schaaf

Originele items

Van Hulley, producent van boxershorts van je eigen overhemd sinds 2012, was op zoek naar mogelijkheden om op te schalen. ‘Wat we doen met je shirt op individueel niveau, kan natuurlijk ook met bedrijfskleding op bedrijfsniveau’, aldus founder Jolijn Creutzberg. In plaats van boxershorts (‘dat is iets te persoonlijk voor je medewerkers of je zakelijke relaties’) worden andere items gemaakt. Te denken valt aan een slabbertje en babymutsje voor een zwangere collega, of placemats en tassen voor bijvoorbeeld in het kerstpakket. ‘We proberen zo veel mogelijk van het originele textiel terug te laten komen, en zo krijg je een unieke set relatiegeschenken, die per bedrijf verschillend is.

Reissetje voor UMCG

Het UMCG was direct enthousiast over het initiatief. ‘We volgen Van Hulley al vanaf de start’, aldus Jan Bouwhuis, directeur Bouw & Facilitair en verantwoordelijk voor het MVO-beleid binnen het ziekenhuis. Meerdere keren was Van Hulley te gast met hun mobiele atelier, om personeel en bezoekers kennis te laten maken met de boxershorts. Gezamenlijk werden diverse setjes ontwikkeld voor de nieuwe lijn. Om de regelmatig aanwezige buitenlandse gasten een bijzonder cadeautje mee te geven werd bijvoorbeeld een reissetje ontwikkeld. ‘Daarmee stralen we uit hoe we als UMCG met duurzaamheid bezig zijn’, aldus een enthousiaste Bouwhuis.

Circulair en sociaal

Er ontstaan steeds meer initiatieven met hergebruik van materialen. Circulair is ‘in’. Van Hulley voegt daar een hele duidelijke sociale component aan toe. Elk jaar stroomt een groep van zo’n 15 vrouwen bij Van Hulley in. Zij hebben niet de benodigde papieren en werkervaring om aan een baan te komen. Tijdens hun jaar bij Van Hulley gaan ze naar het ROC en krijgen weer structuur en werkritme. Aan het eind gaan ze, met diploma op zak, weer verder op weg naar -uiteindelijk- financiële onafhankelijkheid. ‘Het is ongelofelijk om te zien wat zo’n jaar voor impact heeft’, aldus Creutzberg, ‘niet alleen de vrouwen varen er wel bij, maar het heeft ook invloed op schooluitval bij de kinderen, cohesie in de buurt, aanspraak op zorg, etc.’ Ziedaar de reden voor deze nieuwe richting: zo hoopt Creutzberg uiteindelijk meer vrouwen weer aan de slag te krijgen. Want van alleen maar op de bank zitten is nog niemand gelukkig geworden.