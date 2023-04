Deze week opende DHL Parcel officieel de nieuwe CityHub in Groningen. Dit in het bijzijn van klanten en vertegenwoordigers van de gemeente, waaronder wethouder Philip Broeksma. Vanuit het klimaatneutrale gebouw aan de Osloweg 2 worden door ruim 100 medewerkers pakketten bezorgd in de stad Groningen en omliggende dorpen. De CityHub is gasloos en voorzien van zonnepanelen, waarmee 27 elektrische bestelauto’s opgeladen kunnen worden.

Het concept van deze CityHub sluit aan bij de ambitie van Groningen tot verduurzaming van stadslogistiek. Op de CityHub worden dagelijks duizenden pakketten geconsolideerd en vervolgens de wijken ingebracht van de stad Groningen, Hoogkerk, Haren, Harkstede, Meerstad en Bedum. De korte afstanden, de slimme routes, de hoge beladingsgraad en het veelal geëlektrificeerde wagenpark optimaliseren duurzaamheid en beperken verkeersbewegingen. In deze routes worden ook de DHL servicepunten afgehaald en beleverd. Dat geldt ook voor de pakketautomaten. Dergelijke zogenaamde out-of-home-leveringen, waarbij de consument zelf zijn pakket afhaalt, worden gezien als nog duurzamer.

In heel Nederland heeft DHL een netwerk van 130 CityHubs waarin de pakketstromen lokaal worden geconsolideerd en in korte, optimale routes uitgeleverd. In een omvangrijk investeringsprogramma van 350 miljoen euro, worden 27 nieuwe klimaatneutrale CityHubs gebouwd volgens de duurzaamheidsnorm BREEAM Outstanding. In voorgaande maanden openden duurzame vestigingen in Almere, Zoetermeer, Geleen, Breda, Nijmegen, Tilburg, Roermond, Leeuwarden, Amsterdam-West en Aalsmeer; de overige volgen later in dit en volgend jaar. Van de elektrische bestelbussen die vanuit de CityHubs opereren heeft DHL Parcel er inmiddels 2.200, waarmee het landelijk gezien de grootste vloot elektrische bestelauto’s heeft.

