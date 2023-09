Na het enorme succes van de eerste editie van de Business & Human Rights Accelerator, lanceert UN Global Compact Network Netherlands de tweede editie. “Opnieuw werken we samen met de SER tijdens dit zes maanden durende programma dat bedrijven voorziet van de benodigde tools en kennis om een blijvende impact te maken op mensenrechten.”

De Business & Human Rights Accelerator helpt bedrijven te begrijpen wanneer, waar en hoe het bedrijfsleven invloed heeft op mensenrechten. Leer hoe je cruciale kwesties kunt aanpakken terwijl er passende maatregelen worden ingevoerd om risico’s te beperken, effectiviteit kan behouden en met stakeholder kan communiceren over de voortgang. Met een dergelijke due diligence-proces op het gebied van mensenrechten verandert je benadering van “risico’s voor het bedrijf” naar “risico’s voor mensen”.

“Bedrijven kunnen de vooruitgang op het gebied van mensenrechten flink beïnvloeden. Dit programma helpt jouw bedrijf om een positieve impact te maken op de levens van mensen wereldwijd. Zowel op de levens van medewerkers en freelancer als die van mensen in de supply chain. We zijn halverwege op de weg naar 2030. Om de SDG’s te behalen zijn er extra inspanningen nodig om mensenrechten te verbeteren. Meld je aan voor het programma en kom in contact met gelijkgestemden en leer van elkaar om verandering te versnellen.” – Merei Wagenaar, Executive Director, UN Global Compact Network Netherlands

Uit onderzoek van benchmark- en initiatieven blijkt dat de meerderheid van bedrijven geen acties ondernemen die in lijn liggen met de ‘UN Guiding Principles on Business and Human Rights’. De kans bestaat dus dat medewerkers en gemeenschappen juist worden behandeld ondanks de groeiende bewustwording en betrokkenheid. Bijna de helft (46.2%) van wereldwijd grootste bedrijven konden geen bewijs laten zien van hoe zij mensenrechten beschermen in hun supply chain.

Door deel te nemen aan de Business & Human Rights Accelerator evalueer je welke effect jouw bedrijf heeft en kan hebben op mensenrechten. Je zult ook werken aan een actieplan zodat je wat je hebt geleerd direct in praktijk kan toepassen. Daarnaast ontmoet je gelijkgestemden, VN-partners en specialisten die je inspireren om meer impact te maken met jouw bedrijf en draag je bij aan een wereldwijde beweging.

Met dit programma willen we in meer dan 30 landen 450 bedrijven van verschillende grootte en uit diverse sectoren activeren. Lokaal worden we opnieuw ondersteund door onze vertrouwde partners bij de Sociaal – Economische Raad (SER). Lees meer over het programma op gcnetherlands.nl/business-human-rights.