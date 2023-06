Afgelopen week is Eva Gouwens (CEO bij Fairphone) door UN Global compact Network Netherlands erkent als de lokale SDG Pioneer van 2023. Een SDG Pioneer is een business leader die op elk niveau van een bedrijf werkt en het bedrijfsleven inzet om de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te bevorderen.

“Voor mij persoonlijk en voor ons bij Fairphone betekent duurzaam handelen dat we om de planeet moeten geven, maar ook om de mensen voor wie de producten die we maken gevolgen hebben. Ik vind het geweldig dat we bij Fairphone dag in dag uit werken aan hoe we de SDG’s in de praktijk kunnen implementeren in ons bedrijf, producten en diensten, zodat het voor onze gebruikers makkelijker wordt om ze ook in de praktijk te brengen. We ontwikkelen producten die eerlijk worden gemaakt en langer bruikbaar zijn – door het makkelijker te maken om deze te repareren en te recyclen, maar ook door lange ondersteuning en een eerlijk en duurzaam ontwerp te bieden. Uitgeroepen worden tot de Nederlandse UN SDG Pioneer is een grote eer en erkenning voor deze inspanningen.” – Eva Gouwens, CEO bij Fairphone

Als de winnaar van de lokale ronde zal Eva Gouwens nu deelnemen aan de wereldwijde rond. Samen met andere kandidaten zal ze strijden voor de titel van ‘2023 UN Global Compact SDG Pioneers’. De wereldwijde winnaars zullen bekend worden gemaakt tijdens de UN Global Compact Leaders Summit in september 2023.

“The SDG Pioneers programme recognizes the dedicated professionals that drive and innovate solutions through new technologies, initiatives and business models that can enable us to reach the Sustainable Development Goals by 2030. We hope their work will inspire others to advance the Global Goals by implementing our Ten Principles on human rights, labour, environment and anti-corruption,” aldus Sanda Ojiambo, CEO & Executive Director van de UN Global Compact

Over het SDG Pioneers programma

Als speciaal initiatief van de Secretaris-Generaal van de VN werkt het UN Global Compact samen met bedrijven overal ter wereld om hun activiteiten en strategieën af te stemmen op de Tien Principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie. Het UN Global Compact werd gelanceerd in 2000 en begeleidt en ondersteunt het bedrijfsleven bij het bevorderen van VN-doelstellingen en -waarden door middel van verantwoordelijke bedrijfspraktijken. Met meer dan 18.000 bedrijven en 3.800 niet-ondertekenaars in 162 landen en 62 lokale netwerken is het het grootste duurzaamheidsinitiatief ter wereld.