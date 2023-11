Start-up Yuon Control uit Zwitserland is als winnaar uit de bus gekomen bij de Europese regionale finale van ClimateLaunchpad 2023. ClimateLaunchpad is een van ’s werelds grootste Green Business competities voor klimaatoplossingen, mogelijk gemaakt door Europa’s toonaangevende klimaatinnovatiebureau EIT Climate-KIC en ondersteund door Bank of America. Yuon Control AG nam samen met 339 andere teams uit 14 Europese landen deel met zijn cleantech idee: een voorspellend en intelligent verwarmingscontrolesysteem dat stadsverwarmingsnetwerken optimaliseert en het energieverbruik verlaagt. De runner-up was Simpl.Energy uit Nederland. Het bedrijf gebruikt een Software as a Service (SaaS)-oplossing om de overbelasting van het elektriciteitsnet aan te pakken door de opwekking, opslag en het transport van elektriciteit voor zakelijke klanten te optimaliseren.

Yuon Control pakt een belangrijke uitdaging op het gebied van energieverbruik aan



Volgens de jury van het ClimateLauchpad verdiende Yuon Control de eerste plaats voor zijn innovatieve oplossing om de uitdagingen van het duurzaam beheren van energieverbruik en broeikasgassen aan te pakken. Yuon Control heeft een sterk marktpotentieel en een idee dat een blijvende, positieve impact kan hebben op de toekomst van de industrie.

“ClimateLaunchpad is een geweldige ervaring geweest,” zegt Sebastian Hersberger, co-CEO van Yuon Control. “We streven ernaar om van ons verwarmingscontrolesysteem de nieuwe Europese standaard voor warmtebeheer te maken. Het winnen van deze groene competitie stimuleert ons om die ambitie waar te maken.”

Runner up en derde plaats

De runner-up was Simpl.Energy uit Nederland. Het bedrijf gebruikt een Software as a Service (SaaS)-oplossing om de overbelasting van het elektriciteitsnet aan te pakken door de opwekking, opslag en het transport van elektriciteit voor zakelijke klanten te optimaliseren. Start-up Reaforma uit het Verenigd Koninkrijk eindigde op de derde plaats met zijn idee om bouwafval om te zetten in duurzame koolstofarme bouwmaterialen, waardoor de afhankelijkheid van natuurlijke hulpbronnen wordt verminderd.

De winnaar, de tweede plaats en de derde plaats ontvangen een geldprijs, evenals ondersteuning op maat en toegang tot peer-to-peernetwerken om hun bedrijf te helpen groeien.

8 teams op een internationaal podium in de regionale finale Europa



De finalisten vertegenwoordigen de drie beste ideeën van de 339 groene starters die uit 14 Europese landen werden ingediend. Elk van de teams kreeg ondersteuning via Boot Camps en bedrijfstrainingen van topniveau, voordat ze deelnamen aan een reeks zeer competitieve nationale finales om de beste 42 teams te selecteren die doorgingen naar de Europese halve finales. In de Regionale Finale Europa die afgelopen vrijdag werd gehouden, streden de acht beste cleantech teams op een online podium, waarbij ze hun ideeën live aan een deskundige jury presenteerden.

Grote voordelen

Het doel van het programma is om alle deelnemende start-ups in staat te stellen een positieve impact te hebben. Door de training van ClimateLaunchpad kregen alle ondernemers, niet alleen degenen die op het podium belandden, de kans om hun idee, hun business case en hun zelfvertrouwen te ontwikkelen, waardoor ze uiteindelijk de benodigde vaardigheden kregen om hun bedrijf op te schalen.

In de afgelopen tien jaar heeft ClimateLaunchpad aanvragen ontvangen voor 15.222 ideeën, wat resulteerde in de ontwikkeling van 4.487 teams tot groene ondernemers en het creëren van meer dan 15.000 fulltime banen.

Ontsluiting van het cleantechpotentieel wereldwijd

Het doel van ClimateLaunchpad is om creatieve ondernemers te inspireren om het cleantechpotentieel van de wereld te ontsluiten met baanbrekende innovaties op het gebied van emissiereductie en klimaatadaptatie, om de manier waarop we consumeren, bewegen en leven te veranderen.

Bank of America ondersteunt het Europese programma van ClimateLaunchpad sinds 2020. Naast financiële steun hebben teamleden van Bank of America start-ups begeleid, netwerkevenementen georganiseerd en gefungeerd als jurylid in de Europese finales.

Partners & organisatie van ClimateLaunchpad

De wedstrijd wordt georganiseerd door ClimateLaunchpad, vanuit het Innovation & Impact Centre van de Technische Universiteit Delft. Deze finale werd uitgezonden vanuit The Green Village, een fieldlab voor duurzame innovatie in de stedelijke omgeving.

Emilie Bronsing, Programme Lead, ClimateLaunchpad: “Het is een eer om deze Europese regionale finale mogelijk te maken in nauwe samenwerking met al onze 17 deelnemende Europese landen, Bank of America en EIT Climate-KIC. Het is enorm inspirerend om te zien hoe meer dan 50 start-ups hun ideeën presenteren om klimaatverandering aan te pakken. Ik was onder de indruk van het niveau van de deelnemende teams. We zagen teams met zoveel potentieel en verdeeld over verschillende probleemgebieden binnen onze klimaatuitdagingen. Ik ben er trots op dat na 10 edities van dit programma de kwaliteit van de teams nog steeds groeit. We zullen zien dat een aanzienlijk aantal van hen winstgevende bedrijven worden die een blijvende impact hebben, net als veel van de alumni van de afgelopen 10 jaar. We wensen deze Europese teams veel succes.

Kirsten Dunlop, CEO EIT Climate-KIC “Ondanks alle heftige uitdagingen is de aanpak van de klimaatnood een kans om inspiratie te putten uit de echte wereld en te innoveren voor positieve verandering. De afgelopen tien jaar is ClimateLaunchpad een dynamisch platform geweest voor individuen die een verschil willen maken om deze kans te grijpen en de eerste stappen te zetten in de ontwikkeling van klimaatoplossingen door middel van ondernemerschap in het kader van aanpassing en veerkracht, blue economy, circulaire economie, schone energie, voedselsystemen, duurzame mobiliteit en stedelijke transformatie. Terwijl we de winnaars van dit jaar toejuichen, moedigen we alle ambitieuze en gepassioneerde vernieuwers aan om zich te verbinden, samen te werken en samen te bouwen aan een eerlijke, mooie en klimaatbestendige samenleving.”

Andrea Sullivan, International Executive, Social & Environment Group, Bank of America “ClimateLaunchpad, in cooperation with Climate-KIC, has a track record of nurturing creative entrepreneurs to deliver positive social and environmental impacts. The innovation is inspiring, and Bank of America is proud to be a longstanding partner in this progress. We are committed to mobilising capital to support the transition to a secure and sustainable low-carbon economy and our partnership with Climate-KIC enables that goal for us all.”