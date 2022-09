FlexiWec uit Engeland is de winnaar van de prestigieuze Europese regionale finale van de ClimateLaunchpad competitie – ’s werelds grootste competitie voor groene bedrijven, aangedreven door Europa’s toonaangevende klimaatinnovatie initiatief EIT Climate-KIC. Met hun oplossing kan het team golfslagenergie omzetten in een betaalbare bron van groene elektriciteit en bovendien erosie van de kust bestrijden.

In theorie zou golfenergie kunnen voorzien in 10% van de wereldwijde energiebehoefte. Maar het is te duur. Tot nu. FlexiWec bouwt hun Flexibele Ocean Energy Converters onder de zeebodem, beschermd tegen golven, met behulp van flexibele membraantechnologie in plaats van mentale bewegende delen. Ze zijn twee keer goedkoper dan de huidige goedkoopste oplossing. Door onder de zeebodem te werken, beschermen ze ook de kustlijn en zorgen ze voor strandbehoud.

Op de tweede plaats kwam Fibe uit Engeland, een team dat duurzaam textiel maakt van afval van de aardappeloogst. S. Lab uit Oekraïne werd derde met hun idee voor een echt groene verpakking die 100% biologisch afbreekbaar is.

24 Europese groene bedrijfsconcepten voor klimaatverandering

Deze finalisten vertegenwoordigen de drie beste Europese ideeën uit 1.990 wereldwijd ingediende inzendingen. Op 27 oktober en 3 november strijden deze initiatieven tijdens de Global Grand Final met de regionale finalisten uit Azië, Afrika en Amerika om geldprijzen en een van de 16 plaatsen in een speciaal acceleratorprogramma voor het opschalen van klimaatpositieve oplossingen. De ClimateLaunchpadClimAccelerator biedt follow-up ondersteuning op maat om deze winnende teams te helpen hun idee om te zetten in een succesvol bedrijf met een positieve impact op het klimaat.

De regionale finale Europa 2022 werd in Nederland georganiseerd door het ClimateLaunchpad-team vanuit het Innovation & Impact Centre van de TU Delft en met steun van Bank of America. Dit samenwerkingsverband biedt de deelnemende start-ups het extra voordeel van Bank of America’s wereldwijde en professionele expertise en leiderschap op het gebied van vermogensbeheer, corporate en investment banking.

Emilie Bronsing, programmaleider, ClimateLaunchpad: “Het is een eer om deze Europese regionale finale mogelijk te maken in nauwe samenwerking met alle 18 deelnemende Europese landen, Bank of America en EIT Climate-KIC. Het is enorm inspirerend om meer dan 50 start-ups hun ideeën te zien pitchen om de klimaatverandering aan te pakken! We hebben teams gezien met zoveel potentieel en verspreid over verschillende probleemgebieden binnen al onze klimaatproblemen. We kijken ernaar uit om deze teams te verwelkomen tijdens de Global Final. We wensen deze Europese teams veel succes op mondiaal niveau.”

Sjoerd van Hooijdonk, Director bij Bank of America, die als jurylid deelnam aan de regionale finale: “Innovatie is essentieel als de wereld CO2-vrij moet worden in het tempo en op de schaal die in de Overeenkomst van Parijs zijn vastgesteld. Ik was verrast en onder de indruk van de innovatie en de omvang van de ideeën die in deze wedstrijd naar voren kwamen. Ik zie een echte verschuiving in denken en nieuwe ideeën die de wereld voorgoed zullen beïnvloeden.”

