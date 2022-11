Mabe Estudio uit Brazilië wint de toonaangevende Global Grand Final van ClimateLaunchpad. Dit is ’s werelds grootste start-up competitie voor duurzaam ondernemen, mede mogelijk gemaakt door Europa’s klimaatinnovatie-initiatief, EIT Climate-KIC. Ze ontwikkelden een manier om plantaardig leer te produceren.

80 procent van de ecologische voetafdruk in de mode-industrie komt van de materialen die worden gebruikt. Er is veel vraag naar duurzamere producten, maar het ontwikkelen ervan is niet zo eenvoudig.

Een uitdaging waar start-up Mabe haar tanden in heeft gezet. Ze ontwikkelde een plantaardig leer dat niet van echt te onderscheiden is. Voor de productie zijn geen dieren en chemische producten nodig. En het is ook nog eens veel goedkoper dan ‘normaal’ leer. De bron? Peulen van de Angico-boom. Een boom die veel voorkomt in Zuid-Amerika.

De runner-up is WAGA uit Tanzania. Zij recyclen laptop accu’s ten behoeve van andere elektrische apparaten. 2D Membranes uit Zwitserland eindigde als derde met hun idee om CO2-uitstoot bij de bron aan te pakken.

Niet zomaar in de Global Grand Final

Deze drie start-ups hebben een hele reis achter de rug. Wereldwijd werden bijna 2.000 cleantech ideeën ingediend. Na selectie kregen ze intensieve coaching en Boot Camps om hun ondernemersidee verder te finetunen.

Na een finale in eigen land stroomden ze door naar één van de vier regionale finales (Europa, Azië, Afrika en Amerika). Daar gooiden de teams voor het eerst hoge ogen op een internationaal podium. De beste 80 teams gingen de strijd aan in de Global Grand Final, georganiseerd vanuit Nederland.

Oprichter Marina Belintani kan niet geloven dat ze heeft gewonnen: “Wij zijn de eerste Braziliaanse start-up die ooit de Global Grand Final van ClimateLaunchpad heeft bereikt en daar waren we al zo trots op.” De gewonnen € 10.000 gaat ze gebruiken om Mabe een goede start te geven. “Er zit zoveel potentieel in de Braziliaanse circulaire economie. Ik hoop dat we groot worden en andere start-ups inspireren hetzelfde te doen met hun innovaties.”

Baanbrekende ideeën die uit kunnen groeien tot volwaardige en duurzame ondernemingen

Deze ondernemers ontsluiten ’s werelds cleantech-potentieel met baanbrekende oplossingen op het gebied van emissiereductie en klimaatadaptatie. Ze kunnen een revolutie teweeg brengen in de manier waarop we consumeren, bewegen en leven.

Naast de geldprijzen krijgen ze toegang tot een van de 16 plekken in een speciaal acceleratorprogramma, dat hun helpt een succesvolle onderneming neer te zetten en een positieve klimaatimpact te blijven creëren.

De Global Grand Final 2022 werd in Nederland georganiseerd door het ClimateLaunchpad-team, vanuit het Innovation & Impact Centre van de TU Delft. De finale werd uitgezonden vanuit The Green Village, fieldlab voor duurzame innovatie in de stedelijke omgeving.

Kirsten Dunlop, CEO EIT Climate-KIC: “Het aanpassen aan een veranderende omgeving is een uitnodiging om geïnspireerd te worden door het intrinsieke vermogen van de natuur om te reguleren en regenereren. ClimateLaunchpad biedt innovators een platform om deze uitnodiging en uitdaging aan te nemen om cleantech-ideeën te ontwikkelen voor ‘adaptation & resilience, blue economy, circular economy, clean energy, food systems, sustainable mobility and urban transformation solutions’. Terwijl we de winnaars van deze awards vieren, moedigen we andere changemakers aan om de uitnodiging keer op keer door te geven, om ideeën en oplossingen te verbinden, zodat we samen bouwen aan een rechtvaardige, mooie en klimaatbestendige samenleving.”

Emilie Bronsing, programmaleider ClimateLaunchpad: “Het is inspirerend om ieder jaar weer alle teams zo ondernemend en overtuigend te horen praten over hun ideeën. Dit geldt niet alleen voor de deelnemende en winnende teams, maar ook voor onze alumni. Om met en van elkaar te leren en elkaar te inspireren in het verder ontwikkelen van hun ideeën, plannen en bedrijven. Wij vertrouwen erop dat we de teams de afgelopen maanden de nodige skills hebben helpen ontwikkelen en tevens een netwerk bieden om verder te groeien. Wij danken alle deelnemers van dit jaar, inclusief al onze national leads, trainers en partners, en wensen iedereen heel veel succes met de verdere ontwikkeling van hun bedrijf, waarmee we met zijn allen een steentje bij dragen aan het aanpakken van de wereldwijde klimaatuitdaging.”