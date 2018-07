TSM Business School maakt doorstart WakaWaka mogelijk

WakaWaka, producent van efficiënte lampen en telefoonopladers op zonne-energie, maakt een doorstart uit een faillissement. Dat heeft curator Mr K.J. Willemse bevestigd. TSM Business School (TSM) in Enschede en Amersfoort neemt de merknaam en de resterende voorraden over. Leveringen aan de detailhandel, consumenten, corporate klanten en hulporganisaties, zullen vanuit een nieuw op te richten onderneming worden voortgezet. Alle verplichtingen tot terugbetalingen uit crowdfunding zullen worden nagekomen. TSM zal haar expertise op het gebied van bedrijfskundige en leiderschapsontwikkeling aanwenden om WakaWaka en haar producten toekomstbestendig te maken.

Oprichters Maurits Groen en Camille van Gestel zijn nauw betrokken bij de doorstart. Maurits Groen zegt in een reactie: “WakaWaka is een unieke onderneming met een bijzondere missie. We zijn ontzettend blij dat TSM de doorstart mogelijk heeft gemaakt. Vanuit de nieuwe onderneming kunnen we de talloze mensen terugbetalen die ons via crowdfunding hebben gesteund. We zien dit als een bijzondere samenwerking waar hele mooie dingen uit kunnen voortkomen. We zijn ook blij met de financiële steun die we bij de doorstart hebben gekregen van voormalig aandeelhouders in WakaWaka, Fred Matser (Stichting Flowfund) en Michiel van Deursen.”

Albert-Jan Postma, directeur/eigenaar van de Freia Groep, waar TSM deel van uitmaakt, zegt over de doorstart: “WakaWaka is een innovatieve onderneming met duurzame en maatschappelijk relevante uitgangspunten die door bedrijfskundige uitdagingen in financiële problemen is gekomen. Voor de opleidingen van TSM is WakaWaka een prachtige en bijzondere case. Daarnaast sluit het maatschappelijke gedachtegoed van WakaWaka goed aan bij aanpak van TSM. Binnen de Executive MBA van TSM worden deelnemers uitgedaagd om een project te realiseren dat maatschappelijke impact heeft. Het duurzaam verder brengen van WakaWaka kan daarmee een mooie plaats innemen binnen het opleidingsprogramma.”

TSM zal de merknaam WakaWaka onderbrengen in een nieuwe vennootschap en deze financieel en met expertise ondersteunen om op korte termijn de dagelijkse gang van zaken goed voort te kunnen zetten. Ook zal per direct een ervaren retail- en marketingdeskundige beschikbaar worden gesteld om de positie van WakaWaka te versterken. Op de langere termijn zal TSM haar expertise op het gebied van bedrijfskunde en leiderschap inzetten om met WakaWaka een duurzame en gezonde organisatie te realiseren.

Crowdfunders die via Symbid en OnePlanetCrowd certificaat aandelen hadden in WakaWaka, krijgen de waarde van hun inleg terug in certificaten van aandelen in de nieuwe onderneming. Er zal gezorgd worden voor een volledig herstel van de rechten van de certificaathouders. Zij ontvangen hierover binnenkort nader bericht.

Crowdfunders die nog een aflossing tegoed hadden op hun lening aan WakaWaka via GeldvoorElkaar en OnePlanetCrowd, zullen deze terugkrijgen. De nieuwe onderneming neemt de verplichting tot aflossing over en zal ook hierover in contact treden met de crowdfunders.

Door de liquiditeitsproblemen waar WakaWaka mee te kampen heeft gehad, is een achterstand ontstaan aan leveringen van producten aan impactprojecten. De afgelopen maanden is er desondanks ingelopen op de achterstand en zijn er WakaWaka’s geleverd aan projecten in Libanon, Lesbos, Colombia, Puerto Rico, Mali en Bangladesh. De overgebleven verplichting wordt door de nieuwe onderneming overgenomen en de intentie is het beloofde aantal units alsnog te produceren en te distribueren via diverse impactprojecten in samenwerking met noodhulporganisaties.

De doelstelling om wereldwijd mensen die geen toegang hebben tot het elektriciteitsnetwerk te helpen aan duurzame, efficiënte lampen en telefoonopladers op zonne-energie blijft volledig intact. Onder het motto Safe, Sustainable, Solar for All gaat WakaWaka samen met TSM verder met haar impact missie.

Door WakaWaka te verbinden aan de projectgroepen van haar Executive MBA zal TSM op de langere termijn ondersteuning bieden op het gebied van financieringsbeleid, marktonderzoek, stimuleren van innovatie en ontwikkeling van leiderschap.

Over WakaWaka

WakaWaka is een social enterprise die efficiënte lampen en telefoonopladers op zonne-energie produceert en waarbij elk verkocht product bijdraagt aan het toegankelijk maken van licht en energie in gebieden die niet aangesloten zijn op het elektriciteitsnet.

Wereldwijd zijn er nog altijd 1,2 miljard mensen niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Zij zijn afhankelijk van levensgevaarlijke, giftige en ook nog eens dure kerosinelampen en kaarsen. WakaWaka biedt een veilige, duurzame en betaalbare off-grid oplossing, die werkt op zonne-energie, om deze mensen van licht en elektriciteit te voorzien.

Elke verkochte WakaWaka zorgt voor het toegankelijk maken van licht en energie voor iemand in ontwikkelingsgebieden en zorgt ervoor dat steeds meer mensen en kinderen het meeste uit hun dag halen, door dat ze nu ook ‘s avonds kunnen werken of huiswerk kunnen maken.

Over TSM Business School (TSM)

TSM Business School gelooft dat krachtige leiders bepalend zijn voor de richting en het succes van een organisatie. Ze combineren kennis, meningen en gevoelens. Ze kennen zichzelf in relatie tot de ander en de steeds veranderende omgeving. Ze blijven hun leiderschap steeds opnieuw uitvinden en dagen zich zelf uit om maatschappelijke relevantie te hebben.

TSM Business School leidt deze leiders op. Vanuit hun eigen kracht. Zodat ze voor én achter de schermen de richting kunnen aangeven. Dat is True Leadership volgens TSM.

TSM biedt al ruim 30 jaar impactvolle opleidingen aan voor deelnemers die zich verder willen ontwikkelen op zowel bedrijfskundig als leiderschapsgebied. Het aanbod bestaat uit open opleidingen waarvoor individuele deelnemers zich kunnen inschrijven en uit incompany trajecten die samen met de opdrachtgevende organisaties worden ontwikkeld en uitgevoerd.

Over Albert-Jan Postma

Albert-Jan Postma stond aan de basis van AOG Holding, die ruim 25 jaar geleden is ontstaan als een joint venture met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De opzet van de AOG-opleidingen is geënt op de idealen van de klassieke universiteit; vakoverstijgend inzicht, visievorming en ontwikkeling van persoonlijk leiderschap. Alles staat in het teken van het verder ontwikkelen van bestuurders, directeuren, managers en professionals en hun organisaties.

Albert-Jan Postma bouwde AOG uit tot een succesvolle publiek/private samenwerking binnen de Freia Groep, het netwerk van opleidings- en trainingsbedrijven waarvan hij de eigenaar is. Tot Freia behoren naast TSM Business School, AOG School of Management en Comenius Leergangen (alle drie 50% RUG), IBO Qualified Business School, NIVE Opleidingen, Horizon Training & Ontwikkeling en Van Harte & Lingsma.

Als ondernemer heeft Postma ervaring in het herstructureren van ondernemingen.