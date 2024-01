PieterPot heeft vandaag overeenstemming bereikt met de curator van PieterPot BV, over een doorstart voor de verpakkingsvrije online supermarkt. Door middel van een succesvolle crowdfundingcampagne hebben de eigenaren – onder wie oprichter Jouri Schoemaker – de benodigde financiën opgehaald om de doorstart te kunnen realiseren. Het plan: met een omgekeerd businessmodel op kleine schaal winstgevend worden op zo kort mogelijke termijn.

De verantwoordelijke curator voor het faillissement van PieterPot BV, Maria Bowmer, is blij met de overeengekomen doorstart: ‘Als curator is het mijn taak om te zorgen dat er zo min mogelijk maatschappelijke schade ontstaat door een faillissement. Met deze doorstart wordt gezorgd dat de verpakkingsvrije missie van Pieter Pot wordt doorgezet, werkgelegenheid zo veel mogelijk wordt behouden en klanten zo min mogelijk worden benadeeld. Helaas is er bij een faillissement altijd sprake van schade voor crediteuren en leveranciers. Dat is ook bij een doorstart niet te voorkomen.’

Oprichter van Pieter Pot, Jouri Schoemaker, is enorm blij dat de missie een nieuwe kans krijgt: ‘De steun van onze klanten en community was het afgelopen half jaar overweldigend, ondanks alle tegenslagen die we hadden. Met onze succesvolle crowdfunding campagne hebben we enorm vertrouwen in de toekomst. Dit bewijst weer hoe graag Nederland een voorbeeld geeft als het gaat om de transitie naar circulaire verpakkingen. Ons omgekeerde businessmodel – waarbij alle operationele stappen zijn uitbesteed en we dus een zeer klein team nodig hebben met lage vaste kosten – stelt ons in staat om op kleine schaal financieel gezond te worden. Er zijn een hoop lessen geleerd in de afgelopen jaren. Het bleek niet makkelijk om een systeem te veranderen met een nog niet eerder bewezen bedrijfsmodel. 2024 zal het jaar worden dat de eerste verpakkingsvrije supermarkt op landelijke schaal winstgevend wordt!’

Voor de tegoeden en statiegeldpotten die de klanten van Pieter Pot nog hadden ten tijde van de faillissementsverklaring is in het doorstartplan een oplossing bedacht. De ‘oude’ tegoeden zullen opnieuw hun waarde terugkrijgen en gebruikt worden bij het plaatsen van nieuwe bestellingen. Met leveranciers en partners wordt ook om tafel gezeten over de toekomst. Ook zal een aantal teamleden van Pieter Pot weer aan boord komen bij ‘Pieter Pot 2.0’ zoals de eigenaren het intern benoemen.

‘We zullen nu eerst de communicatie met onze klanten oppakken, onze voorraden gaan aanvullen en alle systemen goed inrichten. De ambitie is om in maart onze online winkel weer te openen’, aldus Jouri Schoemaker.