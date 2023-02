Lightyear is verheugd aan te kondigen dat het bedrijf zijn missie voortzet door een nieuw bedrijf op te richten dat zich volledig richt op Lightyear 2, het betaalbare elektrische voertuig op zonne-energie dat beschikbaar is voor een breder publiek.

Lightyear-oprichter Lex Hoefsloot: ´Dit is geweldig nieuws. Alle betrokkenen hebben onophoudelijk gewerkt om de voortzetting van onze missie veilig te stellen. We hebben tijdens dit proces de belangen van alle belanghebbenden in het oog gehouden. We beseffen dat de impact op onze medewerkers, investeerders, klanten en leveranciers groot is, maar we hebben geprobeerd de beste weg voor iedereen te vinden.

Door voortdurende steun en inspanningen van onze trouwe investeerdersgemeenschap was Lightyear in staat om genoeg geld op te halen om een solide kapitaalbasis voor ons nieuwe bedrijf te creëren. “We willen de Individual Investors Group (IIG) bedanken voor hun inzet en vertrouwen in onze missie. Deze stichting geeft ons de mogelijkheid om verder te werken aan het concept en het extra kapitaal op te halen dat nodig is om de productie van de Lightyear 2 te starten.”

Initiatiefnemer van de IIG, Arnoud Aalbersberg: ´Ik ben opgelucht dat we deze doorstart hebben kunnen faciliteren door in één dag 8 miljoen euro op te halen onder investeerders die vanaf het begin in dit avontuur zijn gestapt. Dit toont ons sterke geloof in het bouwen van elektrische auto’s op zonne-energie met verminderde afhankelijkheid van het elektriciteitsnet voor een breder publiek.´

Verder kan Lightyear aankondigen dat het intellectuele eigendom (IP) zal worden ingebracht in het nieuwe bedrijf als onderpand voor alle belanghebbenden. Invest-NL, dat het consortium van voormalige IP-pandhouders leidt, heeft ermee ingestemd dit voor het nieuwe bedrijf onder te brengen.

CEO Invest-NL, Rinke Zonneveld:´Dankzij de inzet van velen zijn wij blij dat Lightyear haar missie kan voortzetten. Het afgelopen jaar heeft Invest-NL fors geïnvesteerd in Lightyear, omdat we geloven in het potentieel van de technologie. De uitdaging blijft groot, maar het bedrijf heeft ook grote kansen. Samen met alle betrokkenen willen we van Lightyear een succes maken.´

“De komende dagen zullen we alle details uitwerken met alle betrokken partijen, inclusief de curator, en we zullen meer informatie bekendmaken zodra die beschikbaar is.”