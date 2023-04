De doorstart van Lightyear, maker van ultra efficiënte elektrische autotechnologie, is gerealiseerd. Het bedrijf heeft voldoende investeringen opgehaald om haar missie naar schone mobiliteit voort te kunnen zetten. Lightyear gaat focussen op het ontwikkelen van een betaalbare zonneauto: de Lightyear 2.

Lex Hoefsloot, CEO en medeoprichter, laat weten dat hij opgelucht is met het nieuws: “We zijn heel blij dat we de herstructurering hebben voltooid. We geloven dat deze benodigd was voor de toekomst van Lightyear, waarin we de belangen van verschillende betrokkenen hebben meegenomen. Het team heeft hard gewerkt om dit mogelijk te maken.” Het bedrijf kondigt aan dat ze na de herstructurering met een kleine 100 man verder gaan. Curator Reinoud van Oeijen geeft aan dat hij tevreden is: “Het was een complex vraagstuk waar we voor stonden met veel stakeholders. Gelukkig is de doorstart in een redelijk kort tijdsbestek gerealiseerd en heeft iedereen nu duidelijkheid.”

Het Lightyear team gaat met veel energie verder met duidelijke prioriteiten. Een klein team heeft deze maand gewerkt aan het aanscherpen van de plannen en het realiseren van de doorstart. De komende maanden zal de focus van Lightyear liggen op het ontwikkelen van de betaalbare zonneauto: de Lightyear 2. Ook blijft het management evalueren en wordt het versterkt waar nodig. Lightyear bereidt zich voor op het ophalen van meer financiering. Het bedrijf geeft aan dat er interesse is om ook deze ronde te laten slagen.

De doorstart van Lightyear is mogelijk gemaakt door de huidige investeerders. Arnoud Aalbersberg was vertegenwoordiger van de groep IIG (Impact Investor Group) die de vereiste investeringen ophaalde: “Ik ben als bezorgde investeerder begin februari opgestaan om de belangen van individuele investeerders veilig te stellen. Dat is gelukt! Bovendien heeft diezelfde groep ook de doorstart financieel mogelijk gemaakt.” Door het IP onder te brengen in het nieuwe bedrijf maakt ook de G6 (SHV, DELA, Eikenbosch Holding, Invest-NL, BOM en LIOF) de doorstart mogelijk. De G6 geeft aan een blijvend geloof te hebben in het bedrijf en de technologie en is gecommitteerd om van Lightyear een duurzaam succes te maken.

Een van de eerste investeerders in Lightyear, Clemens Schlettwein: “Ik ben onder de indruk van het werk dat verzet is door de vele private en publieke investeerders, ambassadeurs, supporters, Lightyear-teamleden en oprichters in deze uitdagende afgelopen maanden. Bovendien ben ik trots dat we vandaag verder gaan op weg naar het realiseren van de Lightyear-missie: het creëren van ultra-efficiënte zonneauto’s die schone mobiliteit voor iedereen en overal mogelijk maken. “

De werkmaatschappij van Lightyear ging in januari failliet. Vandaag volgde het faillissement van moedermaatschappij Lightyear, Atlas Technologies Holding. Deze stap is noodzakelijk onderdeel van de benodigde herstructurering en het opzetten van de nieuwe onderneming.