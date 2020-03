Too Good To Go stelt app beschikbaar voor reguliere afhaalmaaltijden

Nederlandse horecabedrijven staan momenteel voor een grote uitdaging. Nu hun deuren gesloten zijn, kan de mogelijkheid tot afhalen en bezorgen houvast bieden. Too Good To Go schiet te hulp en stelt vanaf nu hun platform beschikbaar voor reguliere afhaalmaaltijden. Zonder winstoogmerk. Met deze oplossing kunnen restaurants de lekkerste gerechten blijven bereiden en halen gasten het met tussenkomst van de app veilig en snel af.

Too Good To Go is bekend als platform dat samen met 1,5 miljoen Nederlandse app-gebruikers strijdt tegen voedselverspilling. In de app vind je restaurants, cafés, supermarkten, bakkerijen en hotels die tegen een gereduceerd tarief producten aanbieden die aan het einde van de dag over dreigen te blijven. Vanaf vandaag wordt het initiatief ‘Steun lokaal – afhalen, zo voor elkaar!’ tijdelijk aan de app toegevoegd. In de app vind je onder de zoekterm ‘Steun lokaal’ afhaalmaaltijden van lokale ondernemers die voor de normale prijs worden verkocht. Het gaat hier niet om onverkochte producten, maar verse maaltijden waarmee je als consument ondernemers kunt steunen.

Joost Rietveld, Country Director van Too Good To Go Nederland: “We hebben de afgelopen twee jaar enorm veel steun gekregen van Nederlandse ondernemers in de strijd tegen voedselverspilling. Nu willen we graag iets terugdoen. We hebben een succesvol platform waarop we iedere dag de verbinding leggen tussen consumenten en ondernemers die overgebleven eten aanbieden. We hopen nu deze verbindingskracht vanuit een andere invalshoek te kunnen gebruiken om ondernemers door deze lastige tijd te loodsen.”

Vanaf vandaag staan de eerste afhaallocaties op de app. Consumenten bestellen in de Too Good To Go-app een afhaalmaaltijd en betalen die ook direct online. Het restaurant gaat aan de slag met de bestelling en consumenten halen het binnen een vast tijdsframe op. Too Good To Go stelt de gezondheid van partners en gebruikers voorop. Zo wordt een beperkt aantal maaltijden aangeboden om de wachttijd in het restaurant te beperken en worden klanten gevraagd hun aankoopbon zelf te verzilveren in plaats van hun telefoon over te geven aan een medewerker. Joost vervolgt: “We vragen iedereen met klem het advies van de overheid te volgen, blijf zoveel mogelijk thuis en houd 1,5 meter afstand. Tegelijkertijd moet iedereen ook eten en hiermee willen we mensen de kans geven snel en veilig maaltijden af te kunnen halen en meteen hun favoriete lokale restaurant te steunen.”

Naast de introductie van het ‘Steun lokaal’-initiatief zal Too Good To Go ook zoveel mogelijk eten veilig blijven redden. “We staan onverminderd klaar voor locaties waar voedselverspilling plaatsvindt. Voor sommige ondernemers is onze Magic Box juist de uitkomst die nu nodig is,” aldus Rietveld.

‘Steun lokaal – afhalen, zo voor elkaar!’ is een non-profit initiatief. De functionaliteit is een tijdelijke toevoeging in de app en is beschikbaar tot de overheidsmaatregelen voor horeca gelden. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich hier aanmelden.