Too Good To Go, het toonaangevende social impact bedrijf en ’s werelds grootste app voor voedseloverschotten, is uitgeroepen tot een van de winnaars in de categorie “Cultural Impact Award” op de prestigieuze Apple App Store Awards 2023. Van de 40 wereldwijde finalisten in 10 categorieën heeft Apple Too Good To Go bekroond met een award in de categorie “Cultural Impact Award” vanwege de uitzonderlijke gebruikerservaring en de diepgaande culturele impact van de applicatie op de samenleving. Dankzij Too Good To Go redden 85 miljoen gebruikers voordelig eten in 150.000 winkels, bakkerijen, cafés en restaurants in 17 landen wereldwijd. Samen met de gebruikers heeft Too Good To Go de verspilling van meer dan 280 miljoen maaltijden voorkomen.

Voordelen voor gebruikers, de planeet en de portemonnee

“Deze award bewijst dat bedrijven dankzij technologie een grote sociale impact op de wereld kunnen hebben”, zegt Mette Lykke, CEO van Too Good To Go. Ze benadrukt dat “het succes van Too Good To Go niet alleen te maken heeft met financieel gewin; het gaat om het voorkomen van verspilling van goed voedsel, het verminderen van CO2e-uitstoot en het actief bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering.”

“Het feit dat Apple en haar gebruikers Too Good To Go erkennen als één van de beste apps ter wereld bevestigt dat ons ‘win-win-win’ businessmodel duurzaam en echt schaalbaar is. We zijn er duidelijk in geslaagd om een eersteklas gebruikerservaring aan te bieden over de continenten en culturen heen, die nu ook wordt erkend door een van ’s werelds toonaangevende vernieuwers,” aldus Lykke.

Meer klanten, meer inkomsten, minder verspilling

Geertje Zeegers, Country Director van Too Good To Go Nederland en België: “Elke dag trekken we duizenden klanten naar de winkels, cafés en restaurants van onze partners. We helpen onze partners om hun onverkochte voedsel te hergebruiken en relaties op te bouwen met nieuwe klanten. Tegelijkertijd bieden we miljoenen gebruikers een positieve ervaring en voorkomen we verspilling van hoogwaardig voedsel. Door dit te doen, dragen ze bij aan een positieve impact op zowel de samenleving als de planeet.”

Meer dan 85 miljoen gebruikers vertrouwen op de Too Good To Go app om te voorkomen dat goed voedsel wordt verspild bij meer dan 150.000 actieve partners in 17 landen. Samen hebben Too Good To Go gebruikers de verspilling van al meer dan 280 miljoen maaltijden voorkomen.

Elke maaltijd telt

Het gebruik van de Too Good To Go applicatie is simpel en eenvoudig. Elke dag verzamelen Too Good To Go partners hun onverkochte en overtollige voedsel en verkopen dit tegen een gereduceerde prijs in ‘Verrassingspakketten’. Dankzij de gratis app kunnen miljoenen gebruikers gemakkelijk de Verrassingspakketten reserveren om op een vooraf bepaald tijdstip op te halen, waardoor partners kunnen profiteren van extra bezoekersaantallen en inkomsten, terwijl de hoeveelheid afval wordt verminderd.

Volgens het Drawdown Project (2020) is het verminderen van voedselverspilling de eerste stap die iedereen kan nemen om klimaatverandering tegen te gaan. Wereldwijd wordt namelijk 40% van het geproduceerde voedsel verspild, wat goed is voor 10% van alle door de mens veroorzaakte broeikasgasemissies (WWF, 2021). En dat terwijl 828 miljoen mensen elke dag hongerlijden (WHO, 2021).

De beste ter wereld, die de wereld verandert

“Het is inspirerend om te zien hoe app ontwikkelaars ongelofelijke apps en games blijven bouwen die de wereld om ons heen herdefiniëren,” zegt Tim Cook, de CEO van Apple. “De winnaars van dit jaar vertegenwoordigen het onbeperkte potentieel van ontwikkelaars om hun visies tot leven te brengen, door apps en games te creëren die missiegedreven zijn met opmerkelijke vindingrijkheid en uitzonderlijke kwaliteit.”

“Deze award bewijst dat de beste apps ter wereld de apps zijn die de wereld echt veranderen. Samen helpt onze community de planeet te redden. Hap voor hap, maaltijd voor maaltijd,” zegt Zeegers. Onder de actieve partners met wie Too Good To Go samenwerkt om voedselverspilling tegen te gaan, bevinden zich enkele van de grootste namen in de industrie, waaronder Unilever, Friesland Campina, Dunkin’ Donuts, Coca Cola en vele anderen.