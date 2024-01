Too Good To Go, ’s werelds grootste marktplaats voor voedseloverschotten, introduceert het Too Good To Go Platform: een innovatieve oplossing in de strijd tegen voedselverspilling. Deze AI-gedreven innovatie stelt retailers van levensmiddelen, van supermarktketens tot buurtwinkels, in staat om op een slimme wijze overtollige voorraden te beheren en te herverdelen. Het is het enige systeem in zijn soort dankzij de integratie met ’s werelds grootste consumentenmarktplaats voor overtollig voedsel, met meer dan 85 miljoen geregistreerde gebruikers.

Monoprix, dat sinds 2017 samenwerkt met Too Good To Go op de Franse markt en al 1,2 miljoen maaltijden heeft gered van verspilling, was de pionier bij het testen van het platform op 250 locaties. Isabelle Boudard, Chief CSR Department bij Monoprix: “Het Too Good To Go-platform heeft een nieuwe dynamiek geïntroduceerd in de strijd tegen voedselverspilling door een alles-in-één oplossing te bieden die over de hele waardeketen werkt. Onze teams blijven samen innoveren om in de toekomst een nog grotere impact te hebben. Dit blijkt uit het gebruik van kunstmatige intelligentie om voedselverspilling aan te pakken. De mogelijkheid van Too Good To Go om zich aan te passen aan onze bedrijfsbeperkingen en te voldoen aan onze criteria voor een optimale winkelkwaliteit is cruciaal voor het succes van onze samenwerking.”

Volgens het European Grocery Retailing Institute bedragen de kosten verbonden aan voedselverspilling bijna 2% van de netto omzet van supermarktketens, vrijwel gelijk aan hun marges. Too Good To Go, met meer dan 150.000 actieve zakelijke partners en 85 miljoen geregistreerde gebruikers, streeft ernaar deze kosten te verminderen en duurzaamheid in de levensmiddelenindustrie te bevorderen.

“Bij Too Good To Go werken we samen met enkele van de grootste namen in de levensmiddelen detailhandel, zoals Carrefour, SPAR, ALDI, Coop en nog veel meer. Elke dag leiden we duizenden gebruikers naar winkels, waardoor onze partners omzet en bezoekersaantallen genereren uit overtollig voedsel. Met de introductie van het Too Good To Go Platform kunnen we nu ook hun voorraadbeheer in de winkel ondersteunen, waardoor ze een aanzienlijk verschil kunnen maken voor zowel hun inkomsten als de vermindering van voedselverspilling,” zegt Mette Lykke, CEO van Too Good To Go.

Vijf modules voor gestroomlijnd gebruik

Het Too Good To Go Platform integreert 5 modules in een gebruiksvriendelijke interface, waardoor supermarktketens een modulaire oplossing kunnen kiezen om hun strategie voor het beheer van overtollig voedsel aan te passen. Deze modules omvatten voorraadbeheer, aanbevelingen, intelligente prijsbepaling, marktplaats en donaties.

“Processen voor het controleren van vervaldatums en het prijsgeven van producten in de winkel kunnen arbeidsintensief en foutgevoelig zijn, vooral op grote schaal,” legt Geertje Zeegers, Country Director Nederland en België bij Too Good To Go uit. “De modulaire aanpak van het Too Good To Go Platform plaatst de operationele activiteiten in de winkel centraal, waardoor eenvoudige aanpassingen mogelijk zijn en technologie en AI worden benut om efficiëntie te brengen in dagelijkse routines.”

Tech-enabled voorraadoptimalisatie

Het Too Good To Go Platform is wereldwijd beschikbaar en ondersteunt plug-and-play-implementatie. Het biedt ook integratiemogelijkheden, waardoor retailers het naadloos kunnen aansluiten op hun systemen. Het Too Good To Go Platform werkt op de meest populaire PDA’s, zoals die van Zebra. Tim Stoddard, General Manager en SVP EMEA van Zebra Technologies, zegt: “Onafhankelijke softwareleveranciers, zoals Too Good To Go, spelen een belangrijke rol in hoe Zebra problemen oplost voor detailhandel- en horecabedrijven. Samen stellen we klanten in staat hun voorraad te optimaliseren, de klantervaring te verbeteren en voedselverspilling te bestrijden met hardware- en softwareoplossingen die een positief verschil maken.”

Hoe het werkt: belangrijkste kenmerken van het Too Good To Go Platform