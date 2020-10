Too Good To Go introduceert magazine met lustopwekkende content om voedselverspilling tegen te gaan

Jaarlijks gooien Nederlanders per persoon gemiddeld 34 kilo eetbaar voedsel in de prullenbak. Too Good To Go gelooft dat je met kleine veranderingen in je dagelijks leven een verschil kunt maken. De impactorganisatie introduceert het magazine Eetlust om voedselverspilling uit de taboesfeer te halen. In het magazine wordt het tegengaan van voedselverspilling op een ludieke manier onder de aandacht gebracht. Kontjes, stronken en stelen van eten die vaak de prullenbak in gegooid worden, zijn pikant geportretteerd en belanden in verleidelijke recepten. Op de cover staat muzikant, kunstenaar en foodlover Freddy Tratlehner, beter bekend als Vjeze Fur.

Daarnaast komen in het magazine bekende chefs aan het woord over hun keukengeheimen, lees je alles over de meerwaarde van goed voorspel (meal prepping) en vluggertjes (snelle no-waste recepten), maak je kennis met de onmisbare keukenspeeltjes en zie je allerlei kontjes die veel te lekker zijn om weg te gooien. Het magazine is vanaf vandaag kosteloos te bestellen via eetlustmagazine.nl.

In het magazine opent Freddy Tratlehner zijn koelkast en gaat hij figuurlijk met de billen bloot. Hij vertelt in alle eerlijkheid over zijn valkuilen op het gebied van voedselverspilling. ‘Er zijn zoveel lekkere dingen in je keuken en koelkast te vinden die zonder pardon de prullenbak ingaan. Dat is toch zonde?! En daarmee hebben we super veel negatieve impact op het klimaat terwijl we juist nu betere dingen moeten doen voor een beter klimaat. Niet per se een sexy onderwerp, maar wel een sexy magazine zodat jij minder eten weg gaat gooien.’

Carpaccio van broccolistronk

Bekende chefs London Loy, Nadia Zerouali en Estée Strooker geven in het magazine tips hoe zij creatief met eten omgaan en daarmee verspilling voorkomen. Zij maken een overgebleven broccolistronk ineens aantrekkelijk als carpaccio, gebruiken groenterestjes als basis voor shakshuka en verwerken oud brood in een pudding. Circulair chef Bryce Steba vertelt daarnaast alles over hoe je het in de keuken langer uit kunt houden door te wecken en fermenteren.

Minder verspillen was nog nooit zo verleidelijk