In aanloop naar de Verspillingsvrije week (start 12 september) kondigen Lidl en Too Good To Go een volgende stap aan in hun gedeelde strijd tegen voedselverspilling. Sinds het begin van de samenwerking in 2020 werden in totaal 1,3 miljoen Too Good To Go-boxen met groente en fruit bij Lidl-filialen gered. Vandaag start een speciale Lidl spaaractie voor vershoudbakjes in samenwerking met Too Good To Go. De actie helpt de consument bewuster met eten(sresten) om te gaan. Door eten thuis gevacumeerd te bewaren blijft het langer houdbaar dan in standaard bakjes en belanden minder restjes in de prullenbak. Het uiteindelijke doel is om per huishouden jaarlijks 73 kilo* voedsel – wat omgerekend neerkomt op honderden euro’s – te redden.

Thuis minder voedsel verspillen

De Too Good To Go-app verbindt wereldwijd winkels en restaurants met overgebleven producten aan consumenten. In 2021 waren dat maar liefst 52 miljoen geredde maaltijden. Opvallend is het succes in Nederland. Met 5 miljoen geredde maaltijden in één jaar behoort ons land tot de Europese voorhoede op het gebied van voedselbesparing. Geertje Zeegers, countrymanager Too Good To Go: “Met onze app doen we er, in samenwerking met onze ruim 8.500 partners, alles aan om voedselverspilling tegen te gaan. In aanloop naar de vierde editie van de landelijke Verspillingsvrije week geeft Lidl een belangrijk signaal af en helpen ze hun klanten om (restjes) eten makkelijk te bewaren. Juist thuis, waar maar liefst 32% van de voedselverspilling plaatsvindt, valt nog veel winst te behalen. Door – zowel in de winkel als thuis – structureel minder eten te verspillen, leveren we een impactvolle bijdrage in het terugdringen van CO2-uitstoot in de voedselketen.” De spaaractie van Lidl stimuleert Nederlandse huishoudens om eten te vacumeren en de houdbaarheid daarmee te verlengen. In tijden van inflatie en dreigende voedseltekorten is deze spaaractie niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee: huishoudens besparen met het beter bewaren van voedsel in potentie niet alleen gemiddeld 73 kilo voedsel per jaar, maar ook ongeveer 250 euro.*

Over de Lidl spaaractie

Bij aankoop van 10 euro aan boodschappen bij Lidl, ontvang je een zegel waarmee je spaart voor vershoudbakjes en een vacuümpomp. Bij inlevering van een volle spaarkaart (8 zegels) en een kleine bijbetaling, ontvang je een bakje of pomp naar keuze. Ook handig: de bakjes hebben een datumschijf waarmee je de bewaardatum makkelijk kan instellen. Voor meer informatie: lidl.nl/vershoudbakjes.

*Per gemiddeld huishouden, Voedingscentrum, Milieucentraal en CBS