Versuni, het bedrijf achter de Philips Airfryer, heeft afgelopen vrijdag op “Food Loss and Waste Day” een nationale campagne gelanceerd om voedselverspilling tegen te gaan. Het bedrijf deelde in een gigantische Airfryer voor Utrecht Centraal Station hapjes uit aan voorbijgangers. De hapjes waren gemaakt van in totaal 120 kilo voedsel dat anders verspild zou worden.

Deze actie markeerde ook het begin van een samenwerking tussen Versuni en Stichting BuurtBuik. Versuni doneerde Airfryers aan 14 BuurtBuik-locaties waarmee de stichting tot en met eind 2023 maaltijden zal bereiden voor buurtbewoners uit reststromen waarin Versuni zal voorzien via Instock. De eerste maaltijden, op basis van 211 kilo aan gered voedsel, werden dit weekend al gemaakt en uitgedeeld aan buurtbewoners.

Wereldwijd probleem, lokale aanpak

In Nederland gaat jaarlijks in de hele voedselketen meer dan 2 miljard kilo voedsel verloren, waarvan ongeveer 34 kilo per persoon bij mensen thuis. Dit heeft nadelige gevolgen voor het milieu, zoals klimaatverandering en verlies van biodiversiteit.

Verspilling is onwenselijk, en daarom lanceerde Versuni de nationale campagne #AirfryBeforeYouBuy met handige tips en recepten om voedselverspilling tegen te gaan. Versuni roept Nederlanders op om eerst in de koelkast te kijken voordat ze naar de supermarkt gaan, want van de vergeten groenten achter in je koelkast maak je in de Airfryer nog een heerlijk gerecht.

Trix van der Vleuten, Head of Global Brands and Marketing Strategy van Versuni: “Onze missie is om van huizen een thuis te maken, en hoe groener die huizen zijn, des te beter voor de toekomst. Meer dan 3 op de 10 Nederlanders bezitten een Philips Airfryer, een keukenapparaat dat heel geschikt is om voedselverspilling tegen te gaan. Dankzij de unieke technologie komen gerechten er knapperig en smakelijk uit, zelfs dat vergeten stukje broccoli dat net iets te lang achterin de koelkast heeft gelegen. Met deze campagne willen we consumenten inspireren met handige tips en recepten om voedselverspilling te verminderen want we geloven dat alle kleine beetjes helpen.”

Samen met Stichting BuurtBuik tegen voedselverspilling

De activatie op “Food Loss and Waste Day” markeerde de start van de samenwerking met Stichting BuurtBuik. 14 locaties in heel Nederland zullen tot eind 2023 maaltijden bereiden voor hun buurtbewoners met gered voedsel, klaargemaakt in de Airfryer. Afgelopen week hebben alle locaties twee Philips Airfryers ontvangen. Versuni zal de locaties via Instock tot en met einde jaar voorzien van voedsel dat anders verspild zou worden. Zo kan Stichting BuurtBuik nog meer buurtbewoners blij maken met een gratis, lekkere maaltijd, en tegelijkertijd voedselverspilling verminderen. Op deze manier wil Versuni haar steentje bijdragen en hoopt het bedrijf duizenden kilo’s groenten en fruit te redden, samen met Stichting BuurtBuik én de rest van Nederland.

Tjon Chen, bestuurslid bij Stichting BuurtBuik: “We bereiden maaltijden op verschillende plekken, waar de beschikbare voorzieningen sterk kunnen variëren. We zijn enthousiast over de Philips Airfryers, omdat ze ons plotseling veel meer kookopties bieden, zoals frituren, grillen, braden en bakken. Het is helemaal speciaal dat we deze week iets extra’s kunnen koken, gezien het de Week Tegen Eenzaamheid is.”

Stichting BuurtBuik is ontstaan vanuit het idee dat je voedsel vaak een tweede leven kunt geven. Hierover zeg Chen: “Dat krijgt nog meer waarde op het moment dat je het kunt delen met je buurtgenoten. Iedereen is welkom om aan te schuiven: van expats tot buren met een kleine beurs.”

Koken met 120 kilo gered voedsel

Afgelopen weekend konden voorbijgangers bij de reusachtige Philips Airfryer zelf ontdekken en proeven hoe je van vergeten groenten, fruit en brood een heerlijke maaltijd maakt in de Philips Airfryer. Tijdens de activatie werd met overschotten van de top 3 meest verspilde voedingsgroepen gewerkt, zo is tijdens de activatie ook voedsel gered wat anders verspild zou worden. In totaal kookten de chefs met 120 kilo gered voedsel. Het eten dat overbleef na afloop werd gedoneerd aan Stichting BuurtBuik Utrecht Oost.

Afgelopen weekend is er in totaal, zowel tijdens de activatie in Utrecht als bij de BuurtBuik-locaties door heel Nederland, 331 kilo voedsel gered van verspilling.