Het onafhankelijke industrie-onderzoek, de Chocolate Scorecard, heeft vandaag Tony’s Chocolonely voor de 2e keer uitgeroepen tot ‘industry leader’ en voor de derde keer de Good Egg award toegekend. De Chocolate Scorecard is een initiatief van Be Slavery Free, Mighty Earth, VOICE network en verschillende andere organisaties en onderzoeksinstituten, dat chocolademakers over de hele wereld beoordeelt op hun duurzaamheids-activiteiten. De ‘Good Egg’ bewijst dat Tony’s manier van werken werkt en bevestigt de vooruitgang die wordt geboekt op het gebied van klimaat en ontbossing.

De ‘Good Egg’ award wordt uitgereikt aan chocoladebedrijven die mens en planeet centraal zetten in hun inkoopmodel. Deze is wederom uitgereikt aan Tony’s, omdat ze door samen te werken met andere chocolademakers de hele cacaosector structureel willen veranderen. Daarnaast scoort Tony’s samen met de merken Original Beans en Beyond Good goed op traceerbaarheid, transparantie en leefbaar inkomen. In alle 4 edities van de Chocolate Scorecard staat Tony’s in de top 3.

Tony’s Impact Navigator, Pavithra Ram legt uit: “We zien de Chocolate Scorecard als een betrouwbaar onafhankelijk duurzaamheidsonderzoek naar chocoladebedrijven. We gebruiken het als leidraad voor hoe we de lat hoger kunnen leggen. Daarom hebben wij dit jaar extra gewerkt aan onze klimaat- en ontbossingstrategie. We zijn heel blij dat ons werk is beloond met de Good Egg Award. Het is belangrijk dat ons impactmodel jaar op jaar zo positief wordt beoordeeld door deze toonaangevende organisaties. We hopen hiermee andere chocoladebedrijven te inspireren om zich aan te sluiten bij onze missie voor 100% slaafvrije chocolade.”

Extra aandacht voor klimaat

Vorig jaar scoorde Tony’s lager op het gebied van klimaat en ontbossing, waar ze toen een geel ei voor kregen (de manier waarop de Chocolate Scorecard scores uitdeelt).

Tony’s Chocolonely heeft flink zijn best gedaan om zijn score te verbeteren, zoals het planten van 91.550 nieuwe schaduwbomen om de temperatuur te verlagen op de cacaoplantages en de biodiversiteit te verbeteren. Tony’s werkt samen met het bedrijf Satelligence om risico voor ontbossing in kaart te brengen en met South Pole om hun volledige scope van emissies te berekenen, en om wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen vast te stellen om de CO2 emissies te verlagen. Dat heeft geleid tot een groen ei dit jaar.

Ondanks de vele verbeteringen op klimaat scoort Tony’s nog steeds een geel ei op het gebied van agrochemisch beheer. Dit omdat de Chocolate Scorecard voorrang geeft aan biologische cacaobonen. Iets dat helaas niet haalbaar is voor vele cacaoboeren in Ghana en Cote D’Ivoire.