Tony’s Chocolonely scoort voor de 5e achtereenvolgende keer zeer hoge scores in ’the Chocolate Scorecard’, een onafhankelijk duurzaamheidsonderzoek in de cacaosector. Tony’s heeft daarom de Chocolate Scorecard’s Achievement Award gewonnen, voor zijn leidende positie om de industrie te verbeteren en een einde te maken aan alle vormen van uitbuiting in cacao.

De Chocolate Scorecard is een initiatief van Be Slavery Free, Mighty Earth en een verschillende andere maatschappelijke organisaties en onderzoeksinstituten. Elk jaar beoordeelt de Scorecard chocolademerken op hun ethische inkoopbeleid, duurzaamheid en arbeidsomstandigheden waaronder de cacao is geproduceerd. Zo helpt het consumenten in het maken van duurzame keuzes tijdens grote chocolade-momenten, zoals Pasen.

Tony’s ontvangt, net als in 2023, een groene score op het gebied van traceerbaarheid, leefbaar inkomen, kinderarbeid, ontbossing en agro-bosbouw. Tony’s werkt altijd via zijn 5 samenwerkingsprincipes, waaronder het betalen van de prijs voor een leefbaar inkomen voor 100% traceerbare bonen. Door altijd een hogere prijs te betalen maken ze een einde aan kinderarbeid en ontbossing. De reden voor de groene scores.

Tony’s ontvangt een gele score in de categorie ‘pesticides’. Dit komt met name doordat het bedrijf niet biologisch is; een bewuste keuze om zoveel mogelijk cacaoboeren aan te kunnen sluiten bij zijn missie. De Chocolate Scorecard bevestigt dat biologisch niet de enige manier is om op een duurzame manier om te gaan plagen te bestrijden. Tony’s maakt alleen gebruik van pesticiden als het echt nodig is, en volgt hierin altijd de normen van Fairtrade en Rainforest Alliance.

Tony’s is uiteraard heel blij met deze award. Tegelijkertijd wil het bedrijf benadrukken dat de industrie zeer weinig vooruitgang laat zien sinds de eerste publicatie van de Scorecard. Vele grote chocoladebedrijven ontvangen nog steeds gele, oranje, en rode scores. Dat terwijl er in de cacao-industrie nog steeds op grote schaal uitbuiting plaatsvindt.

Tony’s Open Chain Lead, Joke Aerts, licht toe: “Het is geweldig dat ons impactwerk in West-Afrika wordt bekroond met deze Achievement Award. Daar zijn we super blij mee. Maar natuurlijk hadden we gehoopt dat meer grotere spelers verbetering zouden laten zien. We bewijzen al jaren dat onze manier van werken makkelijk over te nemen is door ieder bedrijf. Dus nodigen we alle andere chocoladebedrijven uit om met ons mee te doen door cacao op een eerlijke manier in te kopen via Tony’s Open Chain.”

De resultaten van de Chocolate Scorecard laten zien dat transparantie en het nemen van verantwoordelijkheid voor je waardeketen de norm kan zijn, niet een uitzondering.