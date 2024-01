Tony’s Chocolonely, het impactbedrijf dat chocolade maakt, publiceert vandaag zijn nieuwste jaarFAIRslag voor 2022/2023. Het rapport laat o.a. de grootste groei in missiepartners zien voor Tony’s Open Chain; 6 nieuwe bedrijven sloten zich aan bij Tony’s missie, waaronder HEMA en Jumbo. Daarnaast ontvingen meer dan 17.000 boeren (20% meer, ofwel bijna 3.000 meer boeren dan vorig jaar) de prijs voor een leefbaar inkomen voor alle cacao die zij verkochten aan Tony’s Open Chain. Verder boekte Tony’s een record omzetgroei van €28 miljoen (+23% meer dan vorig jaar), die uitkwam op een totaal omzet van €150 miljoen.

Over de geboekte vooruitgang zegt Tony’s Chief Chocolonely Douglas Lamont: “Als een impactbedrijf dat de hele chocolade-industrie wil veranderen, moeten we bewijzen dat we een einde kunnen maken aan de uitbuiting van West-Afrikaanse cacaofamilies en tegelijkertijd kunnen zorgen voor goed rendement voor aandeelhouders, voor impactvolle carrières voor medewerkers en dat we zorgdragen voor de planeet. Onze resultaten dit jaar tonen wederom het belang aan van samenwerken in de cacaoketen, waarbij we oog hebben voor álle stakeholders in die keten. Dat is niet alleen het juiste maar ook het slimste om te doen, als je een succesvol impactbedrijf voor de lange termijn wilt opbouwen.”

Hoger inkomen voor de cacaoboer, significant minder kinderarbeid

Boeren uit Côte d’Ivoire die aan Tony’s Open Chain cacao leveren, hebben in 2022-2023 via de premies die daarvoor betaald zijn hun cacao-inkomen met 51% verhoogd. Dit is een direct resultaat van het feit dat Tony’s en zijn missiepartners altijd de prijs voor een leefbaar inkomen betalen. Een prijs die in Côte d’Ivoire zo’n 50% hoger ligt dan de farmgate prijs (door de regering vastgestelde minimumprijs), en die ook een stuk hoger ligt dan de Fairtrade-premie. Hierdoor kunnen cacaoboeren een leefbaar inkomen verdienen. Als de hele industrie, ongeacht nationale cacaoprijzen, ook altijd de prijs voor een leefbaar inkomen gaat betalen, zou dat een enorme ‘game changer’ zijn voor cacaoboeren. Via Tony’s Open Chain ontvangen op dit moment 17.740 boeren deze hogere prijs, dat zijn bijna 3.000 meer boeren dan vorig jaar (+20%).

Daarnaast ligt het percentage kinderarbeid significant lager bij de partnercoöperaties waar Tony’s Open Chain mee samenwerkt: 10,5% vs. het industriegemiddelde van 46,7%. Bij de coöperaties waar Tony’s langer dan 3 jaar mee samenwerkt ligt dit percentage nog lager op 4,4%. Dit toont aan dat door cacao in te kopen via Tony’s 5 samenwerkingsprincipes, waaronder het voor de lange termijn betalen van een hogere prijs, kinderarbeid succesvol kan worden beëindigd.

Lagere CO2-voetafdruk

Gedetailleerde satellietbeelden en ontbossingsrapporten bevestigen bovendien dat Tony’s keten is vrij van ontbossing. Dit heeft ervoor gezorgd dat Tony’s in Ghana 87% en in Côte d’Ivoire 95% minder CO2-uitstoot had dan andere verkochte cacao uit dezelfde regio. Om de lat nog hoger te leggen heeft Tony’s zich gecommitteerd aan het maximale wetenschappelijke CO2-reductiedoel in scope 1 en 2 (42% in 2030 voor SME’s).

Meer partners op de missie voor industrieverandering

Tony’s Open Chain heeft dit jaar 6 nieuwe missiepartners mogen verwelkomen, waaronder HEMA en Jumbo. Hierdoor doen nu alle grote Nederlandse supermarktketens mee en wordt het aandeel van chocolade dat is gemaakt van 100% traceerbare cacao én waarvoor de prijs voor een leefbaar inkomen is betaald steeds groter.

Een nieuwe impactbelofte

Nu steeds meer bedrijven zich aansluiten bij Tony’s Open Chain en de impact ervan steeds groter wordt, kondigt Tony’s zijn nieuwe impactbelofte aan: “Samen maken we een einde aan uitbuiting in cacao”. Vorig jaar is de originele ‘slaafvrije’ missie juridisch vastgelegd via Tony’s Mission Lock. Voortbouwend hierop omvat deze nieuwe impactbelofte de strijd tegen álle vormen van uitbuiting in cacao, zoals het gebrek aan een leefbaar inkomen, kinderarbeid, illegale arbeid en ontbossing. Om zo de bredere en daadwerkelijke impact die wordt gemaakt door Tony’s en zijn missiepartners via Tony’s 5 samenwerkingsprincipes tot leven te laten komen. En om een grotere coalitie van bedrijven op te kunnen bouwen, die samenwerkt voor industrie-verandering en het beëindigen van uitbuiting in cacao.

Record omzetgroei en sterk momentum

Dit jaar heeft Tony’s met +€28 miljoen (+23%) een record in absolute omzetgroei geboekt, die in het totaal steeg naar een netto omzet van €150,2 miljoen. De grootste drijvers van deze groei waren de lancering van Tony’s Lil’ Bits in het bite size-segment en een sterke omzetgroei in het VK, de VS en Duitsland. Tony’s blijft vooruit investeren om zijn groeimomentum in meerdere markten vast te houden, weerspiegeld in een EBIT van -€2,7 miljoen. Daarbij versterkte Tony’s zijn balans door een investering van €20 miljoen van bestaande aandeelhouders in juni ’23.