Tijdens feestdagen koopt recordaantal huishoudens Fairtrade chocolade

Een op de drie huishoudens koos vorig jaar voor Fairtrade chocolade tijdens de feestdagen. Dit komt neer op ruim 2,5 miljoen huishoudens die kozen voor Fairtrade chocoladeletters, -kruidnoten of -kransjes. Een stijging van 12% ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit jaar verwacht de organisatie weer een groei te kunnen rapporteren. Het aantal Fairtrade gecertificeerde chocoladeproducten neemt gestaag toe. De Fairtrade Week van 26 oktober t/m 3 november draagt hier aan bij.

In 2018 kocht 83% van de Nederlandse huishoudens een Fairtrade product, zo blijkt uit cijfers van GfK. Tijdens de feestdagen is een duidelijke piek te zien. Chocolade draagt in grote mate bij aan de verkoopcijfers. Koos vijf jaar geleden nog maar 10% van de huishoudens voor Fairtrade chocoladeletters of kerstkransjes, het afgelopen jaar lag dit op 32%.

€ 1,6 miljoen premie naar boerencoöperaties dankzij chocolade verkoop in Nederland

Fairtrade werkt met een minimumprijs en ontwikkelingspremie. De minimumprijs biedt een vangnet bij te lage marktprijzen. De ontwikkelingspremie gaat direct naar boerencoöperaties die zelf kunnen bepalen hoe zij dit bedrag investeren. De verkoop van Fairtrade chocolade in Nederland heeft in 2018 ruim € 1,6 miljoen aan ontwikkelingspremie opgebracht. Dit extra geld gebruiken de boeren onder andere om het inkomen aan te vullen, vrachtwagens aan te schaffen, scholen te bouwen en waterpompen te installeren. Ter vergelijking, vijf jaar geleden was dit nog € 281.319,- aan premie dat door de verkoop van Fairtrade chocoladeproducten naar boerencoöperaties ging.

Groeiend aanbod in Fairtrade chocolade

De groei in Fairtrade chocolade is te danken aan het commitment van diverse supermarktketens. In 2018 zijn de chocoladeletters van g’woon met Fairtrade cacao geïntroduceerd. PLUS heeft een partnerschap met Fairtrade: zij zetten, waar mogelijk, alle huismerkproducten om naar Fairtrade. Daarbij heeft de supermarktketen het commitment afgegeven om 100% van de producten waar cacao in verwerkt zit om te zetten naar Fairtrade cacao. Het afgelopen jaar kwamen daar onder andere koekjes en banket met Fairtrade cacao bij. Ook het succes van Tony’s Chocolonely’s en de verkoop van Fairtrade chocolade bij Lidl hebben bijgedragen aan de verkoopcijfers.

“Wij zijn tevreden over de ontwikkelingen op het gebied van Fairtrade chocolade. Volgend jaar hopen wij opnieuw een stijging te kunnen rapporteren”, zegt Peter d’Angremond, directeur Fairtrade Nederland. Komende feestperiode is voor het eerst alle sint chocolade bij ALDI gemaakt van Fairtrade cacao. Daarnaast zal PLUS haar assortiment chocoladekoeken, -banket en -desserts verder omzetten naar Fairtrade cacao. “Het zou mooi zijn als elke retailer een eigen Fairtrade lijn seizoenchocolade heeft. Meer volume betekent meer impact voor de boeren. Uiteindelijk moet elke boer fatsoenlijk kunnen leven van het werk dat zij doen”, aldus d’Angremond.

Maak kennis met nieuwe Fairtrade producten

Tijdens de Fairtrade Week van 26 oktober t/m 3 november besteden supermarkten door middel van diverse acties aandacht aan eerlijke handel. Aan de najaarseditie van de Fairtrade Week 2019 doen de volgende supermarkten mee: Albert Heijn, ALDI, Boni, Boon’s Markt, Coop, DEEN, Dekamarkt, Dirk, Ekoplaza, Hoogvliet, Jan Linders, Jumbo, Lidl, MCD, PLUS, Poiesz Supermarkten, Spar, Vomar. ALDI heeft tijdelijk lounge wear in het assortiment van biologisch Fairtrade katoen. Tony’s Chocolonely heeft acties in samenwerking met PLUS en Spar.

Daarnaast is het een goed moment om een aantal nieuwe producten te proberen. In de afgelopen maanden introduceerde Australian Fairtrade thee in het schap bij Albert Heijn en bracht Ben & Jerry’s een speciale ijssmaak Fairway to Heaven uit om 25 jaar samenwerking met Fairtrade te vieren. Action heeft drie nieuwe chocoladerepen geïntroduceerd. Lidl lanceerde de Way to Go chocoladereep, Coop heeft Fairtrade wijnen toegevoegd aan het assortiment en bij Jumbo is sinds kort Bochica Coffee verkrijgbaar. Meer informatie over de Fairtrade week is te vinden via de website maxhavelaar.nl.