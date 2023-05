Boeren en werknemers in Afrika, Azië & Latijns-Amerika ontvingen in 2022 een hogere premiebijdrage van Fairtrade Nederland. Het betrof een stijging van ruim 16% ten opzichte van de uitgekeerde premie in 2021. Deze verhoging werd mogelijk gemaakt door een groei van het aantal verkochte Fairtrade producten op de Nederlandse markt.

Grotere impact op duurzame productie door verhoging premie

Fairtrade werkt met minimumprijzen om boeren meer zekerheid te bieden. Deze minimumprijs dient als vangnet als de wereldmarktprijs laag is en is gebaseerd op de kosten van duurzame productie. Naast deze minimumprijs heeft Fairtrade - als enige keurmerk – een vaste niet-onderhandelbare premie. Deze wordt betaald aan de coöperatie waar de boer lid van is of aan het premiecomité op plantages dat de werknemers vertegenwoordigt. De leden beslissen gezamenlijk hoe de premie besteed wordt. Het gaat hierbij vaak om duurzame bedrijfsontwikkeling voor boeren, zoals verbetering van productiviteit, kwaliteit en infrastructuur. Voor werknemers op plantages komt de Fairtrade premie ten goede aan gemeenschapsprojecten zoals onderwijs en gezondheidszorg. Met de uitbetaling van de premie wordt duurzame productie van zowel mens als klimaat gestimuleerd.

In 2021 kwam de premiebijdrage van Fairtrade Nederland uit op 7,9 miljoen euro door verkoop van Fairtrade producten. In 2022 was de bijdrage goed voor 9,2 miljoen euro, een stijging van ruim 16%.

Steeds meer merken kiezen voor Fairtrade

“De laatste tijd zijn veel prijzen aan het stijgen en dat merken we allemaal in onze portemonnee. Natuurlijk geldt dat ook voor boeren en werknemers in landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika”, benadrukt Peter d’Angremond, directeur van Fairtrade Nederland. “Onze minimumprijs dient als vangnet ten tijde van marktschommelingen maar de premie is daarnaast ook van groot belang om een bijdrage te kunnen leveren aan een beter bestaan voor boeren en werknemers. We zijn daarom enorm blij met de stijging van onze premiebijdrage omdat we hiermee meer impact kunnen maken. De verhoging is mogelijk gemaakt door volumegroei van het aantal verkochte Fairtrade producten op de Nederlandse markt.”

Steeds meer merken, retailers en out-of-home locaties kiezen voor Fairtrade gecertificeerde ingrediënten. Supermarkt PLUS liet begin dit jaar al weten dat ze met hun Fairtrade assortiment van 400 huismerkproducten een recordbijdrage aan premie afdragen over het jaar 2022. Lidl introduceerde Fairtrade Way to Go cashewnoten & koffie en Verkade maakte de stap naar chocoladerepen met 100% Fairtrade cacao. Action biedt 100% Fairtrade cacao in hun eigen merk chocolade. Daarnaast is Koffiebranderij Peeze samen met Koninklijke Burgers’ Zoo gestart met een pilot, waarbij ze hun Fairtrade Bean Impact Koffie in een herbruikbare verpakking leveren.

Over Fairtrade Week

Tijdens de voorjaarseditie van de Fairtrade Week (6-14 mei) vraagt Fairtrade Nederland meer aandacht voor Fairtrade producten om zo het volume en daarmee de premiebijdrage te verhogen. Met diverse acties bij retailers worden consumenten gestimuleerd om vaker voor Fairtrade producten te kiezen. De campagne wordt ondersteund met een online actiefolder, magazine, social media, influencers, radiospots en podcasts. Ook organiseren vrijwilligers door het hele land activiteiten rond de Fairtrade Week.