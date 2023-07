Steeds meer merken, retailers, out-of-home locaties en consumenten kiezen voor producten die door Fairtrade zijn gecertificeerd. In 2022 steeg de verkoop van producten met het Fairtrade keurmerk op de Nederlandse markt met 6% t.o.v. 2021. In food producten was de stijging 8%. Als gevolg van deze volumestijging ontvingen boeren en arbeiders in Afrika, Latijns-Amerika en Azië een hogere Fairtrade premie. De premie lag in 2022 16% hoger dan het voorgaande jaar.

Meer producten met Fairtrade keurmerk verkrijgbaar

De volumestijging is vooral te danken aan de groei in cacao en bananen. De koffieverkopen daalden licht in 2022, zowel in retail als in out-of-home. Deze volumes stonden onder druk als gevolg van de inflatie en het feit dat thuiswerken nog in veel bedrijven gangbaar was.

Zowel merken, retailers als out-of-home locaties bieden meer Fairtrade gecertificeerde producten. Supermarkt PLUS liet begin dit jaar al weten dat ze met hun Fairtrade assortiment van 400 huismerkproducten een recordbijdrage aan premie afdragen over het jaar 2022. Lidl introduceerde Fairtrade Way to Go cashewnoten & koffie en Verkade maakte de stap naar chocoladerepen met 100% Fairtrade cacao. Binnen out-of-home was de groei zichtbaar in de horeca met het Bradley’s assortiment van Axxent Masters in Tea en in de culturele sector met de verkoop van Café Intención koffie.

Ook retailer Action biedt 100% Fairtrade cacao in hun eigen merk chocolade. Fabeel Butt, Sustainability Manager bij Action: “Als snel groeiende Europese non-food retailer geloven wij dat het mogelijk is om duurzame producten met een hoge kwaliteit aan te bieden voor een Action prijs. Daarom hebben we vorig jaar al ons eigen merk chocolade voorzien van het Fairtrade keurmerk. Zo maken wij Fairtrade chocolade voor iedereen toegankelijk en betaalbaar. Dat consumenten hier steeds vaker voor kiezen, vinden wij een mooie ontwikkeling.”

Grotere impact op duurzame productie door verhoging premie

De inflatie waar we wereldwijd mee kampen zorgt ervoor dat de prijzen van dagelijkse levensbehoeften flink zijn gestegen. Juist in Afrika, Latijns-Amerika en Azië, waar bijvoorbeeld cacao- en koffieboeren toch al moeite hebben om rond te komen, dreigen boeren alleen maar verder de armoede in te worden gedreven. En armoede is de belangrijkste oorzaak voor grote problemen als kinderarbeid en ontbossing.

Fairtrade werkt met minimumprijzen om boeren meer zekerheid te bieden in deze onzekere tijden. Deze minimumprijs dient als vangnet als de wereldmarktprijs laag is en is gebaseerd op de kosten van duurzame productie. Naast deze minimumprijs heeft Fairtrade - als enige keurmerk – een vaste niet-onderhandelbare premie. Deze wordt betaald aan de coöperatie waar de boer lid van is of aan het premiecomité op plantages dat de werknemers vertegenwoordigt. De leden beslissen gezamenlijk hoe de premie besteed wordt. Met de uitbetaling van de premie wordt duurzame productie van zowel mens als klimaat gestimuleerd. Het afgelopen jaar kwam de premie met name ten goede aan betalingen aan boeren, productiekosten en duurzame bedrijfsontwikkeling. Voor consumenten is het fijn om te weten dat op de correcte betaling van de premie en minimumprijs door Fairtrade wordt gecontroleerd.

In 2021 kwam de premiebijdrage van Fairtrade Nederland uit op 7,9 miljoen euro door verkoop van Fairtrade producten. In 2022 was de bijdrage goed voor 9,2 miljoen euro, een stijging van ruim 16% en de hoogste premiebijdrage vanuit Fairtrade Nederland ooit.