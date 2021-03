The Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV) lanceert nieuwe sector-programma voor 2025

The Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV) heeft hun nieuwe sector-programma gelanceerd voor 2025. Nature’s Pride en Berries Pride zijn trotse partners van dit nieuwe programma, dat zich niet alleen zal richten op het verbeteren van werkomstandigheden en leefbaar loon & inkomen, maar ook op het terugdringen van negatieve milieu effecten op gebied van CO2, water en voedselverspilling. De basis van het programma zal een continue risicoanalyse zijn, op basis van de principes van de OESO due diligence waarover bedrijven zullen worden gevraagd jaarlijks te rapporteren.

De lancering van het nieuwe programma heeft plaatsgevonden via een online event aan het begin van het Internationaal Jaar van Groenten en Fruit zoals uitgeroepen door de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties. Het nieuwe SIFAV programma is in lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties en ondersteunt de doelstellingen van de EU “Farm to Fork” strategie voor een transitie naar een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem.

Als één van de oprichters van SIFAV 2020, weet Nature’s Pride als geen ander dat samenwerking in de sector essentieel is om continue verbetering te realiseren op gebied van duurzaamheid. “Wij geloven in de toegevoegde waarde van SIFAV voor de groenten en fruitsector. Door naar een gezamenlijk doel toe te werken volgens gedeelde richtlijnen en principes besparen we veel tijd en geld. Als groep maken we zoveel mogelijk gebruik van bestaande oplossingen voor duurzaamheid die in de markt beschikbaar zijn en waar nodig ontwikkelen we gezamenlijk praktische oplossingen. Door op deze manier samen te werken hoeft niet iedereen opnieuw het wiel uit te vinden en kan ons werk direct gericht zijn op het verbeteren van arbeidsomstandigheden en het terugdringen van negatieve milieu effecten.”

OVER SIFAV: The Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV) is in 2012 in Nederland opgericht, als resultaat van een samenwerking tussen 13 Nederlandse bedrijven en onder de hoede van IDH, the Sustainable Trade Initiative. SIFAV’s missie is het behalen van 100% duurzame handel van groenten en fruit vanuit Afrika, Azië en Zuid Amerika. Sinds de oprichting is SIFAV uitgegroeid in tot een pan-Europees initiatief met partners vanuit Nederland, België, Duitsland, Zweden, Zwitserland en Engeland.

OVER IDH: The Sustainable Trade Initiative IDH is een internationale organisaties die samen met bedrijven, financiële instellingen, overheid en burgers werkt aan duurzame handel in internationale ketens. Gefinancierd door verschillende overheden en stichtingen werkt IDH aan het realiseren van schaalbare en economische haalbare impact op de Duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en levert daarbij waarde voor alle partners in de waardeketen. IDH brengt zo’n 600 bedrijven en overheden samen om nieuwe duurzame productie en handelsmodellen in opkomende economieën te promoten.