Fairtrade is gestart met de uitvoering van het Leefbaar Inkomen en Kinderwelzijn Programma voor cacao in Côte d’Ivoire. Dit langlopende programma is een concrete volgende stap in de samenwerking met Action, om het gat naar een leefbaar inkomen voor cacaoboeren te verkleinen en het kinderwelzijn in cacaogemeenschappen te versterken.

Van certificering naar leefbaar inkomen

Fairtrade certificering biedt een essentiële basis voor duurzamere cacaoproductie, maar certificering alleen is niet genoeg om ervoor te zorgen dat boeren een leefbaar inkomen verdienen. Het Leefbaar Inkomen en Kinderwelzijn Programma combineert daarom Fairtrade certificering met langlopende commerciële afspraken en gerichte investeringen op boerderij-, huishouden- en gemeenschapsniveau.

Action als lanceringspartner

Naast de jaarlijkse Fairtrade Premie investeert Action minimaal €1 miljoen extra per jaar in het programma. Deze investering groeit mee met de toenemende chocoladeverkoop, terwijl Action alle extra kosten op zich neemt, zodat consumentenprijzen niet worden beïnvloed.

Daarmee is Action de eerste internationale non-food retailer die een leefbaar inkomen aanpak implementeert voor het Europese private label chocoladeassortiment. De investering bouwt voort op Actions inkoop van 100% Fairtrade gecertificeerde cacao voor alle eigen merk en white label chocoladeproducten die worden verkocht in meer dan 3.300 winkels in 14 Europese landen. Deze aanpak sluit aan bij Actions formule om in elke markt hetzelfde productassortiment aan te bieden.

Implementatie in Côte d’Ivoire

Het programma wordt nu uitgerold met Fairtrade gecertificeerde cacaocoöperaties in Côte d’Ivoire. Het gebruikt Fairtrade’s Leefbaar Inkomen Referentieprijs (LIRP) als benchmark voor wat boeren zouden moeten verdienen om een fatsoenlijke levensstandaard te hebben. Dit wordt gecombineerd met een ondersteuningsprogramma dat zich richt op het verbeteren van productiviteit en weerbaarheid via trainingen en milieuvriendelijke landbouwpraktijken, het ondersteunen van inkomensdiversificatie en het versterken van kinderwelzijn via onderwijsondersteuning en maatregelen ter preventie van kinderarbeid.

Een schaalbaar model

Margit Verwer, Business Development Director, Fairtrade Nederland: “De samenwerking met Action maakt deze langetermijninvesteringen mogelijk via een gerichte aanpak. Fairtrade heeft het Leefbaar Inkomen en Kinderwelzijn Programma ontworpen als een schaalbaar model, waarmee meer bedrijven verder kunnen gaan dan certificering en kunnen bijdragen aan blijvende, sectorbrede verandering in cacao.”