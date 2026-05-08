Het internationale Science Based Targets initiative (SBTi) heeft vastgesteld dat de korte-termijnklimaatdoelen van ASR Nederland N.V. (a.s.r.) in lijn zijn met de klimaatwetenschap en het Klimaatakkoord van Parijs. Met deze Science Based Targets werkt a.s.r. gericht aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen binnen de eigen organisatie en in delen van haar financiële activiteiten richting 2030. Deze doelen maken deel uit van de duurzaamheidsstrategie van a.s.r.

a.s.r. heeft zich in juni 2024 aangesloten bij het Science Based Targets initiative (SBTi). In december 2025 diende a.s.r. haar korte-termijnklimaatdoelen in onder de Financial Institutions Near-Term (FINT) standaard. Deze goedgekeurde doelen lopen tot 2030 en zijn bedoeld om de uitstoot van broeikasgassen in de komende jaren terug te dringen in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs.

De klimaatdoelen hebben onder andere betrekking op emissiereductie voor eigen bedrijfsvoering (scope 1 en 2), gefinancierde emissies van de hypotheek- en de vastgoedportefeuille en een deel van de beleggingsactiviteiten van a.s.r. vermogensbeheer (toename aandeel beleggingen in bedrijven met door SBTi gevalideerde klimaatdoelen).

Wereldwijd hebben inmiddels meer dan 10.000 bedrijven en financiële instellingen hun klimaatdoelen laten toetsen en goedkeuren door het SBTi. a.s.r. is de eerste Nederlandse verzekeraar waarvan klimaatdoelen door het SBTi zijn goedgekeurd.

Mariska van Donge, hoofd Duurzaamheid bij a.s.r.: ‘Deze goedkeuring is voor ons meer dan een formaliteit. Het is een belangrijke stap in hoe wij omgaan met onze impact op het klimaat. Het laat zien dat de doelen om onze uitstoot richting 2030 terug te dringen standhouden langs de meetlat van de wetenschap. Dat geeft richting, en motiveert ons ook om met dezelfde discipline en transparantie te werken aan het verder ontwikkelen van stappen voor de langere termijn.’