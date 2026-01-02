Trivium Packaging, met hoofdkantoor in Nederland, heeft onlangs bekendgemaakt dat het Science Based Targets Initiative (SBTi) de netto-nuldoelstelling van het bedrijf heeft goedgekeurd. Dit bevestigt dat Triviums langetermijndoelstellingen voor de reductie van broeikasgassen (BKG) consistent zijn met een opwarmingstraject van 1,5 °C en de wereldwijde doelstelling om uiterlijk in 2050 netto nul emissies te bereiken.

“De SBTi-goedkeuring geeft onze teams en partners vertrouwen in onze inzet voor decarbonisatie”, aldus Michael Mapes, Chief Executive Officer bij Trivium Packaging. “We blijven ons richten op duurzame inkoop, het verhogen van ons gebruik van hernieuwbare elektriciteit, het prioriteren van ecodesign en het minimaliseren van ons energieverbruik, terwijl we tegelijkertijd de efficiëntie verbeteren. We zullen bovendien elk jaar transparant zijn over onze vooruitgang.”

Wat werd goedgekeurd (Netto-nuldoelstelling)?

Trivium Packaging BV verbindt zich ertoe om tegen 2050 netto nul broeikasgasemissies te realiseren in de gehele waardeketen.

Langetermijndoelstelling (tegen 2050, uitgaande van 2020 als basisjaar)

Het doel is om de absolute broeikasgasemissies van scope 1 en 2 met 90,0% te verminderen in 2050 ten opzichte van het basisjaar 2020.

Het doel is om de absolute broeikasgasemissies van scope 3 met 90,0% te verminderen binnen dezelfde periode.

Hoe Trivium dit gaat realiseren (voorbeelden van instrumenten voor decarbonisatie)

Om onze doelstelling van netto nul uitstoot te bereiken, blijven we ons richten op de belangrijkste pijlers: duurzame inkoop, verhoging van het aandeel hernieuwbare elektriciteit, prioriteit geven aan ecodesign, minimaliseren van energieverbruik en verbetering van de efficiëntie.

Voortgang tot december 2024 ten opzichte van 2020