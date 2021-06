The Protein Brewery voltooit proeffabriek

The Protein Brewery, een innovatieve ontwikkelaar van eiwitrijke voedingsingrediënten, kondigt vandaag haar volgende stap aan om bij te dragen aan een duurzamere wereld en een oplossing om een ​​groeiende wereldbevolking te voeden. In haar pand in Breda heeft The Protein Brewery (TPB) een proeffabriek gebouwd die is uitgerust met een complete industrielijn.

Fermotein™

TPB maakt gebruik van innovatieve fermentatietechnologieën om voedseleiwitten te produceren die dieren in de voedselketen kunnen vervangen. Ons heldenproduct is Fermotein™, een voedingsingrediënt met een uitstekende voedingswaarde. Het gebruik van zeer weinig land en water draagt ​​bij aan een zeer duurzaam profiel. Fermotein™ kan worden geproduceerd uit een grote verscheidenheid aan wereldwijd beschikbare gewassen zoals cassave, maïs, aardappelen, suikerriet en suikerbieten, wat resulteert in lokale, schaalbare en efficiënte processen wereldwijd.

Gecertificeerd brouwproces

De proeffabriek is ontworpen om het volledige productieproces van Fermotein™ te vergemakkelijken. Op een schaal van honderd kg per dag is de proeffabriek uitgerust om grondstoffen, het brouwproces, downstreamverwerking, formulering en verpakking te verwerken. Na de eerste opstart in maart 2021 waren de operaties klaar om in april te worden gecontroleerd op voedselveiligheid, wat resulteerde in een ISO 22000:2018-certificering voor de volledige operaties van TPB.

Productieproeven

Sinds het voltooien van de ontwikkeling, installatie en certificering van de activiteiten, zijn er batches Fermotein™ geleverd aan verschillende zakenpartners. Deze partners, voornamelijk internationale voedselproducenten, gebruiken de monsters voor evaluatie- en ontwikkelingsdoeleinden en productieproeven. Bovendien heeft het bouwen, testen en runnen van de proeffabriek de gegevens opgeleverd voor zowel de voorkeursapparatuur als de technische parameters voor het ontwerp van onze commerciële demo-installatie.

Wim de Laat, oprichter van The Protein Brewery: “Na jarenlang intensief onderzoek en testen in het laboratorium zijn we in 2020 begonnen aan onze weg naar de commercialisering van eiwitproducten gemaakt door fermentatietechnologieën. Ik ben erg trots dat we samen met het team met succes de volgende fase zijn ingegaan. : Fermotein™ op een schaalbare manier produceren. Het stelt onze klanten, wereldwijde voedselontwikkelaars, in staat om ons product te testen en klaar te maken voor wereldwijde consumptie. Nu het Amerikaanse goedkeuringsproces voor Fermotein™ als voedselingrediënt op schema ligt, zijn we klaar om onze eerste markt verder te verkennen en ons voedselingrediënt te demonstreren in verschillende voedingsproducten zoals vlees- en visvervangers, veganistische snacks en nog veel meer.”