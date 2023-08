Deze twee iconische merken móésten wel samengebracht worden: Barbie™ x Lush. Roze staat voor kracht en de limited edition Barbie™ x Lush-collectie viert deze kleur in al zijn glorie.

Een pionier als Barbie™ neemt alleen genoegen met het beste als het aankomt op haar selfcareroutine. Lush doet haar pionierswerk binnen de cosmetica-industrie met verse, handgemaakte, dierproefvrije en minimaal verpakte cosmetica. Daarnaast staan er bij Lush sterke vrouwen aan het roer, onder wie Lush-medeoprichter Mo Constantine die de beroemde bath bomb in 1989 in haar tuinhuis heeft uitgevonden. Lush verkoopt wereldwijd elke dag 1 bath bomb per seconde!

De Barbie™ x Lush-collectie biedt een complete selfcarecollectie in de bekende roze Barbie™-tint en is bedoeld voor iedereen die de kleur wil terugwinnen als symbool voor empowerment, durf en onverschrokkenheid.

“Een samenwerking met een icoon als Barbie™ is voor Lush een droom die uitkomt. Barbie™ blijft grenzen verleggen en laat niemand haar capaciteiten onderschatten. We stelden ons voor hoe Barbie™’s selfcareroutine eruit zou zien en hebben vervolgens deze collectie ontwikkeld. Deze is bedoeld voor iedereen die de kracht van roze wil omarmen!” – Melody Morton, Creative Concepts Director bij Lush Cosmetics

Bij alles wat Lush doet, wil het bedrijf klanten de meest verse cosmetica bieden en zorgen voor een ultieme, afvalvrije winkelervaring. De Barbie™ x Lush-collectie is met de hand gemaakt en bevat ethisch verantwoorde ingrediënten van de hoogste kwaliteit.

De collectie bestaat uit ‘naakte’ producten die geen verpakking nodig hebben: van zepen tot bath bombs en bubble bars. Lush loopt voorop binnen de cosmetica-industrie in het tegengaan van oververpakking met de ontwikkeling van producten die zonder verpakking aan de klant kunnen worden verkocht.

Producten die wel zijn verpakt maken onderdeel uit van de Bring It Back-regeling van Lush, waarbij klanten hun lege verpakkingen kunnen terugbrengen naar een lokale Lush-winkel. Met dit closed loop recycling-programma krijgen klanten per geschikt item € 0,50 korting op een volgende aankoop, of kunnen zij vijf lege verpakkingen inruilen voor een gratis, vers gezichtsmasker.

De Barbie™ x Lush-collectie is vanaf vandaag te koop via lush.com/nl en in alle Lush-winkels.