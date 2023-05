Donderdag 25 mei lanceert Bird Brewery het exclusieve bier Hummingbrew vanaf 18.30 bij House of Bird. Het is het eerste bier in de serie World Collab Tour: een tour waarin Bird Brewery samenwerkt met gedreven pioniers om een heel concreet doel te realiseren. Het eerste project is een samenwerking met natuurorganisatie IUCN NL en wordt gelanceerd met o.a. een gratis live optreden van Ruben Hein en een presentatie van Nederlands bekendste vogelaar Arjan Dwarshuis. Met de opbrengsten van de Hummingbrew wordt 62.500m2 natuurgebied aangekocht in Colombia.

IUCN

De bevlogen vogelaars van Bird Brewery hebben de afgelopen jaren indrukwekkende prestaties op het gebied van natuurbescherming geleverd. Ze hebben onder meer dan 130.000 bomen gepland en ruim 11 miljoen liter water gedoneerd. Nu voegen ze de bescherming van maar liefst 62.500m2 natuurgebied toe aan deze lijst, dankzij het landaankoopfonds van IUCN NL. Met de opbrengsten van het bier Hummingbrew wordt 62.500m2 natuurgebied aangekocht in het Mesenia Paramillo Nature Reserve in Colombia.

Hummingbrew maakt deel uit van de serie ‘World Collab Tour’, waarbij Bird Brewery samenwerkt met diverse organisaties om concrete doelen te verwezenlijken en een positieve impact op de natuur te realiseren. ‘We kiezen heel bewust voor een organisatie als IUCN’, vertelt Ralph van Bemmel. ‘Hiermee kunnen we namelijk een zeer concreet en tegelijkertijd ook een heel mooi doel realiseren. Met het landaankoopfonds beschermen we 62.500m2 aan natuurgebied in Colombia, het leefgebied van onder meer de donkere incakolibrie.’

Exclusief bier

Hummingbrew is een verfrissende Hoppy White, ideaal als dorstlesser voor de mooie dagen. ‘Een van de hoppen die we hebben gebruikt voor het brouwen van dit bier is de Styrian Kolibri van Hollands Hophuis’, vertelt mede-oprichter Rik van den Berg. ‘Deze hopsoort geeft het bier een mooie bitterheid en fruitig karakter. Een heerlijke verfrissing met lekker weer.’